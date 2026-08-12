Börsenstart USA - 12.08. - US Tech 100 stark +0,98 %

Der Dow Jones steht bei 53.810,75 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.

Top-Werte: NVIDIA +2,30 %, Caterpillar +2,17 %, Cisco Systems +1,81 %, Walmart +1,36 %, Goldman Sachs Group +1,29 %

Flop-Werte: IBM -3,17 %, Salesforce -2,91 %, The Home Depot -2,53 %, Microsoft -1,79 %, Nike (B) -1,57 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:25) bei 29.805,28 PKT und steigt um +0,98 %.

Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +11,79 %, Seagate Technology Holdings +7,55 %, Lumentum Holdings +6,87 %, SanDisk Corporation +6,79 %, CoreWeave Registered (A) +6,43 %

Flop-Werte: Workday (A) -4,58 %, Thomson Reuters -3,52 %, Take-Two Interactive Software -3,04 %, Palantir -2,97 %, Axon Enterprise -2,84 %

Der S&P 500 steht bei 7.748,74 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.

Top-Werte: CIENA +10,73 %, Seagate Technology Holdings +7,55 %, Lumentum Holdings +6,87 %, SanDisk Corporation +6,79 %, Micron Technology +6,04 %

Flop-Werte: Workday (A) -4,58 %, ServiceNow -4,28 %, Cencora -4,04 %, EPAM Systems -3,57 %, Fiserv -3,51 %

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