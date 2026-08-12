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    Besonders beachtet!

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    CIENA Aktie auf Höhenflug - 12.08.2026

    Am 12.08.2026 ist die CIENA Aktie, bisher, um +10,73 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der CIENA Aktie.

    Besonders beachtet! - CIENA Aktie auf Höhenflug - 12.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Ciena ist ein US-Netzwerkausrüster für Telekom- und Cloudanbieter. Kernprodukte sind optische Transporttechnik, Routing/Switching, Automations- und Softwarelösungen für Hochgeschwindigkeitsnetze. Starke Position im Markt für optische Übertragung (DWDM). Wichtige Wettbewerber: Nokia, Huawei, Cisco, Infinera. USP: technologische Führerschaft bei Hochbitraten, offene, softwaredefinierte Netze.

    CIENA Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 12.08.2026

    Die CIENA Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +10,73 % auf 372,60. Damit gewinnt die Aktie +36,10  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die CIENA Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,28 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 372,60, mit einem Plus von +10,73 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei CIENA konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -30,49 % nicht vollständig ausgleichen.

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    Allein seit letzter Woche ist die CIENA Aktie damit um +5,04 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,68 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von CIENA +67,97 % gewonnen.

    Während CIENA heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,32 %.

    CIENA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,04 %
    1 Monat -15,68 %
    3 Monate -30,49 %
    1 Jahr +323,31 %
    Stand: 12.08.2026, 16:00 Uhr

    Informationen zur CIENA Aktie

    Es gibt 142 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 51,67 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Telefon L.M.Ericsson (B) und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,40 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +2,87 %. Nokia notiert im Plus, mit +8,67 %.

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    Ob die CIENA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CIENA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CIENA

    +12,12 %
    +4,01 %
    -13,32 %
    -31,38 %
    +323,84 %
    +789,50 %
    +603,11 %
    +1.769,48 %
    +1.244,64 %
    ISIN:US1717793095WKN:A0LDA7
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