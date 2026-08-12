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    Quantinuum und Oracle schließen Partnerschaft, um die Einführung von Hybrid-Quantencomputing auf der Oracle Cloud Infrastructure voranzutreiben

    Quantinuum und Oracle schließen Partnerschaft, um die Einführung von Hybrid-Quantencomputing auf der Oracle Cloud Infrastructure voranzutreiben
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der fortschrittlichste Quantencomputer von Quantinuum, „Helios", wird in einem OCI-KI-Rechenzentrum in den USA eingesetzt, um hybride Quanten-KI-Workloads als OCI-Dienst zu ermöglichen.
    • Quantinuum und Oracle möchten Anwendungen in Unternehmen, KI-Labors, im akademischen Bereich und in der Forschung unterstützen, die sich über die Bereiche Wirkstoffforschung, Materialwissenschaften, Finanzmodellierung und groß angelegte Optimierung erstrecken, einschließlich KI-Workloads.

    BROOMFIELD, Colorado, und AUSTIN, Texas, 12. August 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, und Oracle gaben heute eine mehrjährige strategische Partnerschaft bekannt, deren Ziel es ist, Quantencomputing in die Oracle Cloud Infrastructure (OCI) zu integrieren. Im Rahmen dieser Partnerschaft erhalten OCI-Kunden über den Quantendienst von OCI direkten Zugriff auf Helios von Quantinuum, den weltweit präzisesten kommerziellen Quantencomputer[1], sowie auf die Hochleistungsrechner- (HPC) und GPU-Infrastruktur von OCI.

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    Gemeinsam wollen Quantinuum und Oracle untersuchen, wie eine hybride Quanten-KI-Infrastruktur einige der rechenintensivsten Herausforderungen bewältigen könnte, denen Unternehmen gegenüberstehen, und den Zugang für Universitäten und Forschungseinrichtungen erweitern, die wissenschaftliche Entdeckungen und die Ausbildung vorantreiben. Die Partnerschaft spiegelt die gemeinsame Vision wider, dass die Zukunft des Unternehmens-Computings auf der Konvergenz von KI, klassischem Supercomputing und Quantencomputing beruhen wird. Viele komplexe Probleme in den Bereichen Materialforschung, Arzneimittelentwicklung, Logistik, Energie und Finanzmodellierung stoßen bereits an die Grenzen heutiger Rechnerarchitekturen.

    „Wir sind davon überzeugt, dass die nächste Phase der Unternehmens-IT durch die Zusammenführung von Quantencomputing, KI und Hochleistungsrechnen geprägt sein wird", sagte Rajeeb Hazra, President und CEO von Quantinuum. „Der Einsatz von Helios innerhalb von OCI bietet Quantinuum und Oracle die Möglichkeit, eine einzigartige, tief integrierte Umgebung für hybride Workloads zu schaffen, Anwendungsfälle für Unternehmen gemeinsam mit Kunden zu erörtern und die kommerzielle Einführung voranzutreiben."

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