DZ BANK stuft JENOPTIK AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Jenoptik von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das starke zweite Quartal und der Hochlauf in der Halbleiterbranche untermauerten die positiven Perspektiven, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch nach dem Bericht./rob/ajx/laVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,42 % und einem Kurs von 41,10EUR auf Tradegate (12. August 2026, 15:56 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Dirk Schlamp

Analysiertes Unternehmen: JENOPTIK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar