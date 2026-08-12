DAX, H.& R.Block & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Arne Dedert - picture alliance/dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Nebius Group Registered (A)
|💬
|📰
|🥈
|Super Micro Computer
|💬
|📰
|🥉
|TKMS
|💬
|📰
|The Trade Desk Registered (A)
|💬
|📰
|Palantir
|💬
|📰
|TeamViewer
|💬
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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Präsentiert von
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|DAX
|315
|💬
|📰
|🥈
|Almonty Industries
|177
|💬
|📰
|🥉
|TUI
|37
|💬
|📰
|Atos Group
|29
|💬
|📰
|Netlist
|28
|💬
|📰
|Tenax Therapeutics
|21
|💬
|📰
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|H.& R.Block
|+23,61 %
|💬
|📰
|🥈
|Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
|+20,14 %
|💬
|📰
|🥉
|CoreWeave Registered (A)
|+18,34 %
|💬
|📰
|🟥
|Cipher Pharmaceuticals
|-10,99 %
|💬
|📰
|🟥
|Octave Intelligence
|-13,33 %
|📰
|🟥
|Sanrio
|-13,88 %
|📰
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Nebius Group Registered (A)
Wochenperformance: +1,39 %
Wochenperformance: +1,39 %
Platz 1
Super Micro Computer
Wochenperformance: +14,97 %
Wochenperformance: +14,97 %
Platz 2
TKMS
Wochenperformance: +11,80 %
Wochenperformance: +11,80 %
Platz 3
The Trade Desk Registered (A)
Wochenperformance: -30,20 %
Wochenperformance: -30,20 %
Platz 4
Palantir
Wochenperformance: +8,29 %
Wochenperformance: +8,29 %
Platz 5
TeamViewer
Wochenperformance: -2,92 %
Wochenperformance: -2,92 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +1,18 %
Wochenperformance: +1,18 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +0,51 %
Wochenperformance: +0,51 %
Platz 8
TUI
Wochenperformance: -9,11 %
Wochenperformance: -9,11 %
Platz 9
Atos Group
Wochenperformance: -7,35 %
Wochenperformance: -7,35 %
Platz 10
Netlist
Wochenperformance: +54,48 %
Wochenperformance: +54,48 %
Platz 11
Tenax Therapeutics
Wochenperformance: -88,38 %
Wochenperformance: -88,38 %
Platz 12
H.& R.Block
Wochenperformance: +27,88 %
Wochenperformance: +27,88 %
Platz 13
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered
Wochenperformance: +19,65 %
Wochenperformance: +19,65 %
Platz 14
CoreWeave Registered (A)
Wochenperformance: +20,65 %
Wochenperformance: +20,65 %
Platz 15
Cipher Pharmaceuticals
Wochenperformance: -5,48 %
Wochenperformance: -5,48 %
Platz 16
Octave Intelligence
Wochenperformance: -13,90 %
Wochenperformance: -13,90 %
Platz 17
Sanrio
Wochenperformance: -8,11 %
Wochenperformance: -8,11 %
Platz 18
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