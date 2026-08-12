Aktien New York
Gute Unternehmensausblicke erfreuen Anleger im Tech-Sektor
- Nasdaq 100 steigt dank KI-Prognosen deutlich
- US-Inflation sinkt auf 3,4 Prozent im Juli
- Waffenruhe im Nahen Osten könnte verlängert werden
NEW YORK (dpa-AFX) - Gute Prognosen von Unternehmen aus dem Technologiesektor sowie erwartungsgemäß ausgefallene Inflationszahlen heben am Mittwoch am New Yorker Aktienmarkt die Stimmung. Der Nasdaq 100 gewann im frühen Handel 0,90 Prozent auf 29.791 Punkte.
Gestützt wird der technologielastige Auswahlindex vor allem von positiven Ausblicken von Unternehmen wie CoreWeave , Super Micro Computer und dem Nvidia -Partner Hon Hai, die alle eine boomende Nachfrage nach ihren Produkten im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) verzeichnen. Die Halbleiterbranche insgesamt erhielt davon Auftrieb.
Der Leitindex Dow Jones Industrial legte zuletzt um 0,09 Prozent auf 53.839 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 verbuchte einen Zuwachs von 0,27 Prozent auf 7.749 Zähler.
Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Juli um 3,4 Prozent, womit Volkswirte gerechnet hatten. Die Inflationsrate sank damit den zweiten Monat in Folge. Die Daten halten die Furcht vor steigenden Zinsen in Schach.
Mit Blick auf die Geopolitik gibt es weitere Anzeichen einer Entspannung in Nahost. Die im Zuge des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran Mitte Juni vereinbarte Waffenruhe soll nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen verlängert werden. Die Verlängerung könne weitere 60 oder sogar 90 Tage umfassen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von mit den Gesprächen vertrauten Personen. Zugleich stehe eine Einigung zwischen dem Iran und dem Oman für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus noch vor Samstag bevor, hieß es weiter./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,48 % und einem Kurs von 193,1 auf Tradegate (12. August 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,35 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,71 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +41,46 %/+62,04 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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@El_Matador stimmt, wir hatten uns schon ab und an darüber ausgetauscht...😎
@ungierig
Seine "Zahltagstrategie" dürfte insbesondere im @Timburg Umfeld viele Freunde gehabt haben. Auch ich habe mir die ein oder andere Anregung aus seinen Videos bei youtube geholt, nicht zuletzt deshalb weil er auch ein ausgewiesener REIT-Spezialist war. Jetzt ist er nicht mehr....RIP.😢