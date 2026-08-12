So geht Absicherung – Kursrückgängen den Schrecken nehmen

Wenn es an den Märkten volatil zugeht, können Put-Optionsscheine eine Möglichkeit zur Absicherung eines Portfolios bieten. Allerdings hat diese Depotabsicherung auch ihren Preis und ist nicht ohne Risiko.

Corona, Trumps Zollpolitik oder der Krieg im Nahen Osten: Auch in der jüngsten Vergangenheit zeigten sich die Aktienmärkte immer wieder hochvolatil.

Anleger können Maßnahmen ergreifen, um ihre Depots gegen starke Schwankungen abzusichern. Natürlich bestünde die Möglichkeit, Aktien in schwierigen Phasen zu verkaufen. Allerdings läuft man dann das Risiko, an einer Erholung oder auch einer Fortsetzung des Aufwärtstrends nicht mehr voll zu partizipieren.

Eine Alternative wäre die Absicherung des Depots durch Hebelprodukte. In diesem Beitrag möchten wir näher auf den möglichen Weg der Absicherung über Put-Optionsscheine eingehen.

Hier geht’s zum Artikel bei Goldman Sachs…