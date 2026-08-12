DZ BANK stuft EON AG auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Eon nach Zahlenvorlage zum ersten Halbjahr auf "Halten" mit einem fairen Wert von 19 Euro belassen. Bei dem Energiekonzern sei "alles im Lot", schrieb Werner Eisenmann am Mittwoch. Eon habe solide sowie im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, und die Unternehmensziele seien gut erreichbar. Hohe Investitionen in Netze, Vorteile durch Größe und Standardisierung sowie die Übernahme des britischen Energieanbieters OVO sicherten stetiges Wachstum. Allerdings seien die positiven Argumente in den ambitionierten Bewertungsrelationen bereits reflektiert. Zudem sei die Dividendenrendite unattraktiv./rob/la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 18,76EUR auf Tradegate (12. August 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Werner Eisenmann

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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