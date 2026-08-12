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    DZ BANK stuft EON AG auf 'Halten'

    DZ BANK stuft EON AG auf 'Halten'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Eon nach Zahlenvorlage zum ersten Halbjahr auf "Halten" mit einem fairen Wert von 19 Euro belassen. Bei dem Energiekonzern sei "alles im Lot", schrieb Werner Eisenmann am Mittwoch. Eon habe solide sowie im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten, und die Unternehmensziele seien gut erreichbar. Hohe Investitionen in Netze, Vorteile durch Größe und Standardisierung sowie die Übernahme des britischen Energieanbieters OVO sicherten stetiges Wachstum. Allerdings seien die positiven Argumente in den ambitionierten Bewertungsrelationen bereits reflektiert. Zudem sei die Dividendenrendite unattraktiv./rob/la/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 14:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,93 % und einem Kurs von 18,76EUR auf Tradegate (12. August 2026, 16:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Werner Eisenmann
    Analysiertes Unternehmen: EON AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,38, was eine Steigerung von +5,20% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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