Rhein trocknet aus – Sprit wird teurer, Entlastung gibt es diesmal nicht

Verkehrsminister Steffen Bilger bestätigte die Preissprünge laut Bloomberg. Noch gebe es keine Versorgungskrise, die Lieferketten funktionierten, aber in einzelnen Regionen seien bereits höhere Preise zu beobachten. Eine erneute staatliche Spritpreis-Entlastung wie im Frühjahr lehnt Bilger ab. Sie sei "nicht mehr möglich und nicht mehr finanzierbar".

So niedrig war der für die Schifffahrt entscheidende Rheinpegel bei Kaub seit Beginn der Aufzeichnungen 1880 nicht mehr – und Verbraucher spüren die Folgen bereits an der Tankstelle. Der Pegel fiel am Dienstag auf nur noch 14 Zentimeter, bis Samstag könnten laut Bundeswasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sogar nur noch 9 Zentimeter erreicht werden. Frachter können dadurch deutlich weniger laden, Transporte werden teurer und in einigen Regionen Deutschlands steigen bereits die Kraftstoffpreise.

Am Mittwoch hat die Bundesregierung deshalb nachgelegt. Nach einer Krisenschalte mit den Verkehrsministern der Länder warnte Bilger: "Die nächsten Wochen werden anspruchsvoll. Die Wasserstände an Rhein und Donau bleiben vorerst sehr niedrig. Deshalb müssen wir jetzt pragmatisch handeln." Mehrere Bundesländer haben das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen vorübergehend ausgesetzt, damit Transporte vom Wasser auf die Straße verlagert werden können.

Auch die Bahn soll einspringen. DB Cargo kann kurzfristig rund 400 zusätzliche Güterwagen mobilisieren. Damit könnten nach Angaben aus der Krisenrunde Transporte von bis zu 100 Binnenschiffen ersetzt werden. Langfristig stehen sogar bis zu 500 zusätzliche Wagen zur Diskussion. Noch gebe es keine allgemeinen Lieferengpässe, sagte der Vorsitzende der Länder-Verkehrsminister, Christian Bernreiter.

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Das Problem ist trotzdem akut: Binnenschiffe können bei extremem Niedrigwasser nur einen Bruchteil ihrer üblichen Ladung transportieren. Schon im Juli berichteten Betreiber, dass manche Schiffe auf dem Rhein nur noch mit rund einem Drittel ihrer normalen Traglast fahren konnten. Das treibt die Kosten und macht Lieferketten anfälliger.

Für Verbraucher ist die Lage damit unangenehm klar: Noch funktioniert die Versorgung, aber sie wird teurer. Und sollte der Rhein weiter fallen, könnten regionale Spritpreis-Spitzen schnell breiter werden – während Berlin eine neue direkte Entlastung bereits ausschließt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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