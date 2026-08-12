🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBenzin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Benzin

    So niedrig wie seit 1880 nicht

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rhein trocknet aus – Sprit wird teurer, Entlastung gibt es diesmal nicht

    Historisches Niedrigwasser am Rhein verteuert Transporte und treibt regional bereits die Spritpreise. Berlin schaltet auf Krisenmodus – eine neue Entlastung für Autofahrer ist aber vom Tisch.

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekordniedrigwasser am Rhein verteuert Transporte
    • Niedrige Pegel treiben regional die Spritpreise
    • Lkw und Bahn ersetzen Schiffe, Spritentlastung entfällt
    • Report: Achtung, Korrektur!
    So niedrig wie seit 1880 nicht - Rhein trocknet aus – Sprit wird teurer, Entlastung gibt es diesmal nicht
    Foto: Thomas Frey - dpa

    So niedrig war der für die Schifffahrt entscheidende Rheinpegel bei Kaub seit Beginn der Aufzeichnungen 1880 nicht mehr – und Verbraucher spüren die Folgen bereits an der Tankstelle. Der Pegel fiel am Dienstag auf nur noch 14 Zentimeter, bis Samstag könnten laut Bundeswasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung sogar nur noch 9 Zentimeter erreicht werden. Frachter können dadurch deutlich weniger laden, Transporte werden teurer und in einigen Regionen Deutschlands steigen bereits die Kraftstoffpreise.

    Verkehrsminister Steffen Bilger bestätigte die Preissprünge laut Bloomberg. Noch gebe es keine Versorgungskrise, die Lieferketten funktionierten, aber in einzelnen Regionen seien bereits höhere Preise zu beobachten. Eine erneute staatliche Spritpreis-Entlastung wie im Frühjahr lehnt Bilger ab. Sie sei "nicht mehr möglich und nicht mehr finanzierbar".

    Am Mittwoch hat die Bundesregierung deshalb nachgelegt. Nach einer Krisenschalte mit den Verkehrsministern der Länder warnte Bilger: "Die nächsten Wochen werden anspruchsvoll. Die Wasserstände an Rhein und Donau bleiben vorerst sehr niedrig. Deshalb müssen wir jetzt pragmatisch handeln." Mehrere Bundesländer haben das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen vorübergehend ausgesetzt, damit Transporte vom Wasser auf die Straße verlagert werden können.

    Auch die Bahn soll einspringen. DB Cargo kann kurzfristig rund 400 zusätzliche Güterwagen mobilisieren. Damit könnten nach Angaben aus der Krisenrunde Transporte von bis zu 100 Binnenschiffen ersetzt werden. Langfristig stehen sogar bis zu 500 zusätzliche Wagen zur Diskussion. Noch gebe es keine allgemeinen Lieferengpässe, sagte der Vorsitzende der Länder-Verkehrsminister, Christian Bernreiter.

    Exklusiv für  wallstreetONLINE  UserEröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

     

    Das Problem ist trotzdem akut: Binnenschiffe können bei extremem Niedrigwasser nur einen Bruchteil ihrer üblichen Ladung transportieren. Schon im Juli berichteten Betreiber, dass manche Schiffe auf dem Rhein nur noch mit rund einem Drittel ihrer normalen Traglast fahren konnten. Das treibt die Kosten und macht Lieferketten anfälliger.

    Für Verbraucher ist die Lage damit unangenehm klar: Noch funktioniert die Versorgung, aber sie wird teurer. Und sollte der Rhein weiter fallen, könnten regionale Spritpreis-Spitzen schnell breiter werden – während Berlin eine neue direkte Entlastung bereits ausschließt.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!




    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    So niedrig wie seit 1880 nicht Rhein trocknet aus – Sprit wird teurer, Entlastung gibt es diesmal nicht Historisches Niedrigwasser am Rhein verteuert Transporte und treibt regional bereits die Spritpreise. Berlin schaltet auf Krisenmodus – eine neue Entlastung für Autofahrer ist aber vom Tisch.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     