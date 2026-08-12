🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovo Nordisk AktievorwärtsNachrichten zu Novo Nordisk

    CagriSema enttäuscht

    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novo Nordisk verliert Buy-Rating: Ist Eli Lilly einfach zu stark?

    Berenberg stuft Novo Nordisk auf Halten zurück und senkt das Kursziel deutlich. Der Grund: Auf dem Markt für Abnehmpillen droht Eli Lilly die Oberhand zu gewinnen, während der Hoffnungsträger der Dänen enttäuscht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg stuft Novo Nordisk auf Halten zurück
    • Eli Lilly könnte bei Abnehmpillen dominieren
    • CagriSema enttäuscht, wichtige Zulassungen folgen
    • Report: Achtung, Korrektur!
    CagriSema enttäuscht - Novo Nordisk verliert Buy-Rating: Ist Eli Lilly einfach zu stark?
    Foto: Md Mamun Miah - imageBROKER.com

    Die Analysten von Berenberg haben ihre Einschätzung zu Novo Nordisk revidiert und die Aktie des dänischen Pharmakonzerns von Kaufen auf Halten zurückgestuft. Das Kursziel sinkt von 325 auf 305 Dänische Kronen. Die Aktie verlor am Mittwoch an der Heimatbörse in Kopenhagen gut 2,6 Prozent.

    Die bisherige Kaufempfehlung stützte sich seit Jahresbeginn vor allem auf die Erwartung, dass sich die Wegovy-Pille zum Wachstumstreiber entwickelt. Dieses Szenario habe sich im ersten Halbjahr bereits erfüllt, so die Analysten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Eli Lilly!
    Long
    1.126,86€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.296,46€
    Basispreis
    0,76
    Ask
    × 13,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für die zweite Jahreshälfte rechnen sie mit einer Verschärfung des Konkurrenzkampfs bei Abnehmpillen. Berenberg und der Marktkonsens kalkulieren für 2026 mit rund 15 Milliarden Kronen Umsatz aus diesem Segment.

    Der Start des Medicare-Zugangs dürfte die US-Nachfrage zwar beleben, doch Eli Lilly werde diesen Vertriebskanal voraussichtlich dominieren, ähnlich wie bereits bei privaten Krankenversicherern.

    Sorgen bereitet auch der Hoffnungsträger CagriSema. Lillys starke Stellung bei injizierbaren Präparaten und schwache Phase-3-Daten von Novo bei Adipositas und Diabetes hätten die Skepsis der Anleger verstärkt. 

    Novo Nordisk

    -2,45 %
    +5,37 %
    -4,85 %
    +3,70 %
    -4,85 %
    -51,23 %
    -4,68 %
    +94,83 %
    +2.285,97 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F
    Novo Nordisk direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Novo suche zudem weiter nach Zukäufen, um sich über Semaglutid hinaus breiter aufzustellen, gestützt auf eine solide Bilanz. Der Vorstandschef setze verstärkt auf das orale Geschäft und den Direktverkauf an Selbstzahler.

    Als nächste Kurstreiber gelten die für das vierte Quartal erwartete Zulassung von CagriSema sowie einer hochdosierten Ozempic-Pille, dazu der Kapitalmarkttag am 21. September mit Fokus auf die frühe Pipeline. Mit dem 13,4-Fachen der für 2027 erwarteten Gewinne sei die Aktie derzeit fair bewertet, etwa auf Höhe des europäischen Branchenvergleichs.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,96, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Achtung, Korrektur!
    5 Werte vor dem Abgrund
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    CagriSema enttäuscht Novo Nordisk verliert Buy-Rating: Ist Eli Lilly einfach zu stark? Berenberg stuft Novo Nordisk auf Halten zurück und senkt das Kursziel deutlich. Der Grund: Im Kampf um den Markt für Abnehmpillen droht Eli Lilly die Oberhand zu gewinnen, während der Hoffnungsträger enttäuscht.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     