Novo Nordisk verliert Buy-Rating: Ist Eli Lilly einfach zu stark?

Die bisherige Kaufempfehlung stützte sich seit Jahresbeginn vor allem auf die Erwartung, dass sich die Wegovy-Pille zum Wachstumstreiber entwickelt. Dieses Szenario habe sich im ersten Halbjahr bereits erfüllt, so die Analysten.

Die Analysten von Berenberg haben ihre Einschätzung zu Novo Nordisk revidiert und die Aktie des dänischen Pharmakonzerns von Kaufen auf Halten zurückgestuft. Das Kursziel sinkt von 325 auf 305 Dänische Kronen. Die Aktie verlor am Mittwoch an der Heimatbörse in Kopenhagen gut 2,6 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für die zweite Jahreshälfte rechnen sie mit einer Verschärfung des Konkurrenzkampfs bei Abnehmpillen. Berenberg und der Marktkonsens kalkulieren für 2026 mit rund 15 Milliarden Kronen Umsatz aus diesem Segment.

Der Start des Medicare-Zugangs dürfte die US-Nachfrage zwar beleben, doch Eli Lilly werde diesen Vertriebskanal voraussichtlich dominieren, ähnlich wie bereits bei privaten Krankenversicherern.

Sorgen bereitet auch der Hoffnungsträger CagriSema. Lillys starke Stellung bei injizierbaren Präparaten und schwache Phase-3-Daten von Novo bei Adipositas und Diabetes hätten die Skepsis der Anleger verstärkt.

Novo suche zudem weiter nach Zukäufen, um sich über Semaglutid hinaus breiter aufzustellen, gestützt auf eine solide Bilanz. Der Vorstandschef setze verstärkt auf das orale Geschäft und den Direktverkauf an Selbstzahler.

Als nächste Kurstreiber gelten die für das vierte Quartal erwartete Zulassung von CagriSema sowie einer hochdosierten Ozempic-Pille, dazu der Kapitalmarkttag am 21. September mit Fokus auf die frühe Pipeline. Mit dem 13,4-Fachen der für 2027 erwarteten Gewinne sei die Aktie derzeit fair bewertet, etwa auf Höhe des europäischen Branchenvergleichs.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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