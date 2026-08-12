ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt Hannover Rück auf 'Kaufen' - Fairer Wert 314 Euro
- DZ Bank bestätigt Kaufen für Hannover Rück mit 314 Euro
- Gutes Halbjahresergebnis stützt die Kaufempfehlung
- Kapitalpuffer und Renditen stützen steigende Gewinne
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 314 Euro je Aktie belassen. Der Rückversicherer habe ein gutes Halbjahresergebnis vorgelegt, schrieb Thorsten Wenzel am Mittwoch nach den Zahlen. Die historisch niedrige Bewertung impliziere eine Einstiegsgelegenheit in ein Qualitätsunternehmen. Wenzel hält trotz der Preiserosion in der Schaden-Ru?ckversicherung dank der in den vergangenen Jahren aufgebauten bilanziellen Puffer und steigender laufender Kapitalanlagerenditen moderat steigende Gewinne fu?r realistisch./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 250,8 auf Tradegate (12. August 2026, 16:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +0,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,05 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von +7,57 %/+43,43 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
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Äußerst solide: Kandidat für mein Depot # 1
Hannover Rück sucht man auch vergebens in den diversen Aktien Podcasts. Das ist das schönen an solchen Perlen. Passt nicht in die KI Hype-Welt. Eben keine Traderaktie. 5,36% Div-rendite, mehr gab's noch nicht.
Meldung von heute morgen, Quelle:
Hannover Rück steigert Gewinn und Dividende und stärkt nachhaltige Ertragskraft signifikant
- Nettokonzerngewinn steigt deutlich um 13,4 % auf 2,6 Mrd. EUR
- Rückversicherungsumsatz (brutto) wächst währungskursbereinigt um 4,7 %
- Schaden-Rückversicherung: Gutes Ergebnis bei Stärkung der Resilienz in den Schadenreserven; Großschäden unterhalb des budgetierten Erwartungswertes
- Personen-Rückversicherung: Rückversicherungs-Serviceergebnis oberhalb der Prognose
- Kapitalanlagerendite aufgrund aktiver Realisierung stiller Lasten bei 2,5 %
- Eigenkapitalrendite mit 21,4 % deutlich über strategischem Zielwert
- Dividendenvorschlag: Steigerung um 39 % auf 12,50 EUR je Aktie
- Ausblick für 2026 vollumfänglich bestätigt: Konzerngewinn von mindestens 2,7 Mrd. EUR erwartet