DZ Bank belässt Hannover Rück auf 'Kaufen' - Fairer Wert 314 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 250,8 auf Tradegate (12. August 2026, 16:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +0,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,08 %.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 30,05 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 297,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 360,00EUR was eine Bandbreite von +7,57 %/+43,43 % bedeutet.