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    ROUNDUP/Aktien New York

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    Gute Unternehmensausblicke erfreuen Tech-Anleger

    Für Sie zusammengefasst
    • Gute Tech-Prognosen treiben US-Börsen an
    • US-Inflation sinkt und dämpft die Zinsängste
    • KI-Nachfrage beflügelt Chipwerte und Serveraktien
    ROUNDUP/Aktien New York - Gute Unternehmensausblicke erfreuen Tech-Anleger
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Gute Prognosen von Unternehmen aus dem Technologiesektor sowie erwartungsgemäß ausgefallene Inflationszahlen heben am Mittwoch am New Yorker Aktienmarkt die Stimmung. Der Nasdaq 100 gewann im frühen Handel 0,84 Prozent auf 29.773 Punkte.

    Gestützt wird der technologielastige Auswahlindex vor allem von positiven Ausblicken von Unternehmen wie Coreweave , Super Micro Computer und dem Nvidia -Partner Hon Hai, die alle eine boomende Nachfrage nach ihren Produkten im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) verzeichnen. Die Halbleiterbranche insgesamt erhielt davon Auftrieb. Die Aktien aus der Gruppe der Magnificent 7 notierten jedoch im Minus, Ausnahme waren die Nvidia-Titel mit plus 2,7 Prozent.

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    Der Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich zur Wochenmitte im frühen Geschäft knapp im Plus bei 53.823 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verbuchte einen Zuwachs von 0,23 Prozent auf 7.746 Zähler.

    Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im Juli um 3,4 Prozent, womit Volkswirte gerechnet hatten. Die Inflationsrate sank damit den zweiten Monat in Folge. Die Daten halten die Furcht vor steigenden Zinsen in Schach.

    Mit Blick auf die Geopolitik gibt es weitere Anzeichen einer Entspannung in Nahost. Die im Zuge des Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran Mitte Juni vereinbarte Waffenruhe soll nach Angaben aus pakistanischen Sicherheitskreisen verlängert werden. Die Verlängerung könne weitere 60 oder sogar 90 Tage umfassen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur von mit den Gesprächen vertrauten Personen. Zugleich stehe eine Einigung zwischen dem Iran und dem Oman für die Schifffahrt durch die Straße von Hormus noch vor Samstag bevor, hieß es weiter.

    Die Coreweave-Aktien schnellten um rund 18 Prozent hoch, nachdem der Cloud-Computing-Anbieter unerwartet gute Ergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt hatte. Coreweave habe mit seinen Resultaten signalisiert, dass das Geldausgeben für KI weiter auf Hochtouren laufe, kommentierte Marktexperte Stephen Innes. Dabei verwies er auf das angehobene Jahresumsatzziel des Anbieters von KI-Rechenleistung und vor allem auf den hohen Auftragsbestand von aktuell rund 130 Milliarden US-Dollar.

    Für die Papiere von Super Micro Computer ging es um fast 13 Prozent nach oben. Das Umsatzziel für das laufende Quartal übertraf die durchschnittliche Schätzung der Analysten. Dies sei ein Zeichen dafür, dass der boomende KI-Markt den Server-Absatz von Super Micro Computer weiterhin ankurbelt, hieß es aus dem Handel.

    Die Anteile von Lumentum gewannen 6,8 Prozent. Das Optoelektronik-Unternehmen hatte Ergebnisse für das vierte Quartal und einen Ausblick vorgelegt und damit die Markterwartungen übertroffen.

    Einen Kursanstieg von gut 12 Prozent verbuchten die Titel von Cava . Der Umsatz des Restaurantketten-Betreibers für das zweite Quartal übertraf die Konsensschätzung.

    Die Aktien von H&R Block sprangen um 16 Prozent hoch. Die Zahlen für das vierte Geschäftsquartal und die Ziele des Steuerberatungsunternehmens für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 fielen stärker als prognostiziert aus./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,92 % und einem Kurs von 46,08 auf Tradegate (12. August 2026, 16:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,71 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,83USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +41,61 %/+62,20 % bedeutet.





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