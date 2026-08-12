Eurokurs legt nach US-Preisdaten etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1551 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1545 (Dienstag: 1,1540) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8661 (0,8665) Euro.

Der Dollar geriet nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten etwas zu anderen Währungen unter Druck. Die Inflation in den USA ist im Juli wie erwartet etwas gesunken. Die Jahresrate sank von 3,5 Prozent im Vormonat auf 3,4 Prozent. Der Rückgang fiel jedoch im Rahmen der Erwartungen aus. Die Ausschläge am Devisenmarkt hielten sich daher in Grenzen.