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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.08.2026
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Siemens Energy
    ISIN: DE000ENER6Y0
    WKN: ENER6Y
    Die Siemens Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,39 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie: Nach einem starken Start wird mit Gewinnmitnahmen um 6,50 € gerechnet. Die Stimmung bleibt überwiegend bullish; Beiträge verweisen auf eine Overweight-Einschätzung von JPMorgan, steigende Gewinne in Indien und eine hohe Auftragslage. Einzelne Nutzer halten deutlich höhere Kurse bis 200 € für möglich, während Morningstars Bewertung kritisch gesehen wird.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.

    SAP
    Tagesperformance: -2,87 %
    Platz 2
    Performance 1M: +31,09 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,87 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kräftige Erholung der SAP-Aktie um rund 40 % bis über 180 Euro. Diskutiert werden die Unterstützung durch solide Geschäftszahlen, eine im Vergleich zu früher niedrigere Bewertung trotz anhaltenden Wachstums sowie die Fehleinschätzung vieler Analysten und Charttechniker. Technisch gelten eine Konsolidierung oberhalb von 160 Euro, der nachhaltige Sprung über die 200-Tage-Linie und ein möglicher Anstieg auf 200 Euro als zentrale Punkte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 3
    Performance 1M: -12,95 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Infineons Kursrückgang trotz Rekordumsatz. Hauptgrund sei die knapp verfehlte Margenerwartung; zudem belaste der Kurs technische Widerstände und der bestehende Abwärtstrend. Positiv bewertet werden der angehobene Jahresumsatz von 16,3 Mrd. Euro, starke KI-Nachfrage und mehrjährige Kundenvereinbarungen. Ein begrenztes Rückkaufprogramm dient Mitarbeiterbeteiligungen. Genannt werden kurzfristig 65–66 Euro sowie mittel- bis langfristig 95–100 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Rheinmetall
    Tagesperformance: +2,60 %
    Platz 4
    Performance 1M: +15,25 %
    Chart Rheinmetall
    ISIN: DE0007030009
    WKN: 703000
    Die Rheinmetall Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetalls Kursentwicklung und fundamentale Perspektiven. Eine RBC-Analyse mit „Outperform“-Einstufung wird positiv aufgenommen. Neue Projekte mit Boeing, der MQ-28, deutschen Sensoren und Software sowie der Lynx-XM30-Prototyp und Fregattenaufträge gelten als Belege für weiteres Auftrags- und Wachstumspotenzial. Zugleich werden die aktuellen Kurse teils auf Käufe US-amerikanischer Institutioneller zurückgeführt; konkrete technische Signale oder Bewertungskennzahlen werden kaum diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    E.ON
    Tagesperformance: -2,40 %
    Platz 5
    Performance 1M: -2,84 %
    Chart E.ON
    ISIN: DE000ENAG999
    WKN: ENAG99
    Die E.ON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,40 %.

    Bayer
    Tagesperformance: -2,21 %
    Platz 6
    Performance 1M: -1,83 %
    Chart Bayer
    ISIN: DE000BAY0017
    WKN: BAY001
    Die Bayer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den erwarteten Bayer-Aufwärtstrend: Anleger sehen im laufenden Re-Rating noch 30–50 % Potenzial und teils 60–65 Euro bis Jahresende. Nach oben angepasste Kursziele und ein operativ solides Geschäft stützen die positive Einschätzung. Die Verschiebung der Glyphosat-Vergleichsanhörung auf den 14. September sowie mögliche Widerrufe von Opt-outs werden überwiegend positiv bewertet. Bei 50 Euro wird mit Gewinnmitnahmen gerechnet; Milvexian bleibt ein Unsicherheitsfaktor.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Beiersdorf
    Tagesperformance: -2,09 %
    Platz 7
    Performance 1M: +2,49 %
    Chart Beiersdorf
    ISIN: DE0005200000
    WKN: 520000
    Die Beiersdorf Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,09 %.

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    Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)

    CALL: 48,05% PUT: 51,95%
    Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -3,90 Punkten.
    Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
    Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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