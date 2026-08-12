Aktien mit extremer Performance im DAX am 12.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung der Siemens-Energy-Aktie: Nach einem starken Start wird mit Gewinnmitnahmen um 6,50 € gerechnet. Die Stimmung bleibt überwiegend bullish; Beiträge verweisen auf eine Overweight-Einschätzung von JPMorgan, steigende Gewinne in Indien und eine hohe Auftragslage. Einzelne Nutzer halten deutlich höhere Kurse bis 200 € für möglich, während Morningstars Bewertung kritisch gesehen wird.