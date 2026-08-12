Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu CANCOM SE (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach den H1-Zahlen. Zwar verbesserten sich Umsatz, Rohertrag und EBITDA, doch der stark negative operative Cashflow und die geringe Liquidität sorgen für Skepsis. Die Aktie gilt technisch als angeschlagen und fundamental trotz verbesserter Profitabilität nicht günstig. Diskutiert werden ein Kursziel von 25,50 €, mögliche Rückkäufe, ein Boden bei 16 €, Leerverkäufe sowie Seitwärtsstrategien.