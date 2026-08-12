Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +4,72 %
Performance 1M: -5,60 %
Tagesperformance: -4,42 %
Performance 1M: -8,28 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CANCOM SE (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +4,05 %
Performance 1M: -3,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,44 %
Performance 1M: -4,94 %
Tagesperformance: +3,20 %
Performance 1M: -3,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,12 %
Performance 1M: +20,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,01 %
Performance 1M: +1,74 %
Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: -11,14 %
Tagesperformance: -2,74 %
Performance 1M: +31,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: -12,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,20 %
Performance 1M: +3,24 %