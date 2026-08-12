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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.08.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,32 %.

    Nordex
    Tagesperformance: +4,72 %
    Platz 2
    Performance 1M: -5,60 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,72 %.

    CANCOM SE
    Tagesperformance: -4,42 %
    Platz 3
    Performance 1M: -8,28 %
    Chart CANCOM SE
    ISIN: DE0005419105
    WKN: 541910
    Die CANCOM SE Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,42 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu CANCOM SE (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den deutlichen Kursrückgang nach den H1-Zahlen. Zwar verbesserten sich Umsatz, Rohertrag und EBITDA, doch der stark negative operative Cashflow und die geringe Liquidität sorgen für Skepsis. Die Aktie gilt technisch als angeschlagen und fundamental trotz verbesserter Profitabilität nicht günstig. Diskutiert werden ein Kursziel von 25,50 €, mögliche Rückkäufe, ein Boden bei 16 €, Leerverkäufe sowie Seitwärtsstrategien.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber CANCOM SE eingestellt.

    AIXTRON
    Tagesperformance: +4,05 %
    Platz 4
    Performance 1M: -3,58 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,05 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kurs- und Wachstumsfantasie bei Aixtron. Treiber sind die Opto- und KI-Rechenzentrumswelle, steigende Nachfrage von Lumentum/Coherent sowie mögliche Kapazitätsengpässe. Der Auftragseingang von 95 Mio. € im Juli und mögliche Rekordumsätze ab 2027 werden optimistisch bewertet. Diskutiert werden außerdem 2D-Materialien, GaN/SiC und langfristig deutlich höhere Kursziele.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: +3,44 %
    Platz 5
    Performance 1M: -4,94 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,44 %.

    Jenoptik
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 6
    Performance 1M: -3,22 %
    Chart Jenoptik
    ISIN: DE000A2NB601
    WKN: A2NB60
    Die Jenoptik Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Jenoptik (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken Jenoptik-Zahlen: Im zweiten Quartal stiegen Umsatz und EBITDA deutlich, die Marge verbesserte sich, und die Erwartungen wurden übertroffen. Besonders das Halbleitergeschäft sowie Aufträge in OEM, Medizintechnik und Verteidigung treiben die Entwicklung. Der Jahresausblick wurde in die obere Hälfte der bisherigen Spanne präzisiert. Jefferies bestätigt „Buy“ mit Kursziel 45 Euro; diskutiert wird, ob dies weitere Kursgewinne auslöst.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Jenoptik eingestellt.

    TeamViewer
    Tagesperformance: -3,12 %
    Platz 7
    Performance 1M: +20,35 %
    Chart TeamViewer
    ISIN: DE000A2YN900
    WKN: A2YN90
    Die TeamViewer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,12 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Unterbewertung der TeamViewer-Aktie trotz Kursen unter 7 Euro. Nach einem Anstieg folgte eine volumenärmere Konsolidierung, was charttechnisch positiv bewertet wird. Optimisten sehen bei erfolgreicher Umstrukturierung, wachsendem Enterprise-/DEX-Geschäft und steigenden Margen Potenzial bis 10 bis 13 Euro oder für eine Verdoppelung. Skeptiker erwarten schwache Q3-Zahlen, verweisen auf rückläufiges SMB und schwaches Wachstum und sehen den Turnaround frühestens 2027.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TeamViewer eingestellt.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: -3,01 %
    Platz 8
    Performance 1M: +1,74 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,01 %.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 9
    Performance 1M: -11,14 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    SAP
    Tagesperformance: -2,74 %
    Platz 10
    Performance 1M: +31,09 %
    Chart SAP
    ISIN: DE0007164600
    WKN: 716460
    Die SAP Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,74 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kräftige Erholung der SAP-Aktie um rund 40 % bis über 180 Euro. Diskutiert werden die Unterstützung durch solide Geschäftszahlen, eine im Vergleich zu früher niedrigere Bewertung trotz anhaltenden Wachstums sowie die Fehleinschätzung vieler Analysten und Charttechniker. Technisch gelten eine Konsolidierung oberhalb von 160 Euro, der nachhaltige Sprung über die 200-Tage-Linie und ein möglicher Anstieg auf 200 Euro als zentrale Punkte.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 11
    Performance 1M: -12,95 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Infineons Kursrückgang trotz Rekordumsatz. Hauptgrund sei die knapp verfehlte Margenerwartung; zudem belaste der Kurs technische Widerstände und der bestehende Abwärtstrend. Positiv bewertet werden der angehobene Jahresumsatz von 16,3 Mrd. Euro, starke KI-Nachfrage und mehrjährige Kundenvereinbarungen. Ein begrenztes Rückkaufprogramm dient Mitarbeiterbeteiligungen. Genannt werden kurzfristig 65–66 Euro sowie mittel- bis langfristig 95–100 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    SMA Solar Technology
    Tagesperformance: +2,20 %
    Platz 12
    Performance 1M: +3,24 %
    Chart SMA Solar Technology
    ISIN: DE000A0DJ6J9
    WKN: A0DJ6J
    Die SMA Solar Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,20 %.

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