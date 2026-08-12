Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 12.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -4,39 %
Performance 1M: -1,23 %
Tagesperformance: -4,19 %
Performance 1M: +0,34 %
Tagesperformance: +3,39 %
Performance 1M: +9,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,68 %
Performance 1M: +1,41 %
Tagesperformance: +2,62 %
Performance 1M: +15,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,60 %
Performance 1M: +31,09 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,48 %
Performance 1M: +9,50 %
Tagesperformance: -2,17 %
Performance 1M: -10,59 %
Tagesperformance: -2,16 %
Performance 1M: -1,88 %
Tagesperformance: +2,11 %
Performance 1M: -12,95 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: +17,42 %
Tagesperformance: -2,05 %
Performance 1M: -1,83 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer (KI-generierte Zusammenfassung)
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