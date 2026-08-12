Aktien mit extremer Performance im SMI am 12.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amrize (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die enttäuschende Kursreaktion auf Amrizes Quartalszahlen: Nachbörslich in den USA fiel die Aktie um 4,4 %, an der SIX zeitweise um 9 %. Diskutiert werden zudem die unterschiedliche Einschätzung durch US- und europäische Banken, darunter eine weitere Abstufung durch RBC, sowie Chancen auf eine mittel- bis langfristige Kurserholung. Die Quartalszahlen werden überwiegend als solide, aber nicht herausragend bewertet.