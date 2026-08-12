Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im SMI am 12.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im SMI. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2026 im SMI. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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CIE Financiere Richemont
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 2
Performance 1M: +7,37 %
Performance 1M: +7,37 %
Kuehne + Nagel International
Tagesperformance: +2,58 %
Tagesperformance: +2,58 %
Platz 3
Performance 1M: -5,50 %
Performance 1M: -5,50 %
Lonza Group
Tagesperformance: -2,15 %
Tagesperformance: -2,15 %
Platz 4
Performance 1M: -2,92 %
Performance 1M: -2,92 %
Amrize
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 5
Performance 1M: -6,80 %
Performance 1M: -6,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amrize (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die enttäuschende Kursreaktion auf Amrizes Quartalszahlen: Nachbörslich in den USA fiel die Aktie um 4,4 %, an der SIX zeitweise um 9 %. Diskutiert werden zudem die unterschiedliche Einschätzung durch US- und europäische Banken, darunter eine weitere Abstufung durch RBC, sowie Chancen auf eine mittel- bis langfristige Kurserholung. Die Quartalszahlen werden überwiegend als solide, aber nicht herausragend bewertet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Amrize eingestellt.
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