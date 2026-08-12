GoodData.AI verkürzt die BI-Migration für DACH-Unternehmen von 18 Monaten auf wenige Wochen und ebnet damit den schnellsten Weg zur produktiven KI-Nutzung

Da rund 80 Prozent der Migrationsschritte automatisiert sind, können Unternehmen auf mehrjährige Beratungsaufträge verzichten, die sie bislang an veraltete BI-Plattformen gebunden haben.

SAN FRANCISCO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 12. August 2026 / GoodData.AI hat heute sein KI-gestütztes BI-Migrationsangebot für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgestellt, das mit deutschsprachigem Support und einem regionalen Team bereitgestellt wird. Migrationsspezialisten sind in der Lage, Unternehmen innerhalb von Tagen bis Wochen von Tableau, Power BI, Qlik, Looker, MicroStrategy und jeder anderen BI-Plattform zu migrieren - statt der 12 bis 18 Monate, die ein manueller Neuaufbau in Anspruch nimmt. Bis zu 80 Prozent der Migrationsarbeiten sind automatisiert, was sowohl die Kosten als auch den Zeitaufwand reduziert, und die Ingenieure von GoodData überprüfen jede Änderung, bevor der Kunde sie freigibt.

Dies folgt auf die Expansion von GoodData.AI in der Region zu Beginn dieses Jahres und die Zusammenarbeit mit DATEV, einem der renommiertesten Anbieter von Unternehmenssoftware in Deutschland.

„Jedes Migrationsgespräch in Deutschland beginnt mit derselben Frage: Werden meine Zahlen den Umstieg überstehen? Das ist eine berechtigte Frage. Diese Unternehmen basieren auf einer über zehn Jahre gewachsenen BI-Logik, und oft weiß niemand mehr, warum die Hälfte davon überhaupt existiert. Unsere Mitarbeiter lesen alles durch, übersetzen es und dokumentieren es, und unsere Ingenieure gleichen die Ergebnisse mit dem alten System ab, bevor sich für die Nutzer etwas ändert. Wenn jemand fragt, woher eine Zahl stammt, können wir es ihm zeigen. Das ist es, was KI in diesem Markt nutzbar macht".

Peter Fedoročko, Field CTO bei GoodData.AI.

Warum die Migration zur KI-Frage wurde

Jedes Quartal kommen auf einer veralteten BI-Plattform weitere Dashboards, weitere einmalige SQL-Abfragen und weitere Definitionen derselben Kennzahl hinzu. Die Grundlage, die KI benötigt, rückt immer weiter in die Ferne, während der Druck, KI einzusetzen, wächst. Für DACH-Unternehmen gilt: Je länger sie warten, desto teurer wird das Warten.

Nach dem EU-KI-Gesetz ist das Problem nicht mehr nur technischer Natur. Ein KI-System, das seine Antworten nicht auf eine genehmigte Logik zurückführen kann, stellt ein Compliance-Risiko dar, und regulierte Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben in Europa am meisten zu verlieren.