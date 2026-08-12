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    UBS stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

    UBS stuft INTEL CORP auf 'Neutral'
    Foto: Siarhei - 356130783
    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Intel von 121 auf 112 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die in dieser Woche geplante Kapitalerhöhung des Chipkonzerns durch die Ausgabe neuer Aktien im Umfang von 20 Milliarden Dollar dürfte eine ausreichende "Überbrückung" für die Jahre 2027 und 2028 darstellen, schrieb Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie dürfte Intel helfen, den Ausbau des Foundry-Geschäfts zu finanzieren. Insgesamt sieht der Analyst die Kapitalerhöhung "als deutliches Signal für das Vertrauen von Intel in den eigenen Foundry-Strategieplan"./ck/rob/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:28 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 03:28 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,82 % und einem Kurs von 87,81EUR auf Tradegate (12. August 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Timothy Arcuri
    Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 112
    Kursziel alt: 121
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m



    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 112,00$, was eine Steigerung von +9,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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