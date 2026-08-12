DAX nach nächstem Rekord im Rückwärtsgang – Nachhaltigkeit der Rally fraglich

So hielten sich im DAX die üblichen Verdächtigen Siemens Energy, Rheinmetall und Siemens auch in der Abwärtsbewegung am Nachmittag in der Pluszone. Die Quartalszahlen von TKMS strahlten auf Rheinmetall ab und Infineon , Siemens Energy und Siemens profitieren von den guten Handelsvorgaben aus den USA und Asien im Technologiesektor.

Diese sorgten für eine Rückkehr des DAX auf das Vortagesniveau. Auch wenn es damit heute nicht für einen Schlussrekord reichte, bleibt eine erkennbare Kaufdynamik an Europas Börsen vorhanden, die sich verstärkt auf die Technologie- und Rüstungswerte konzentriert.

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Insgesamt bleibt es aber dabei, dass die Rally im DAX nur von wenigen Aktien getragen wird. Selbst auf dem neuen Allzeithoch im DAX notierten weniger als die Hälfte der 40 Unternehmen im Plus. Zudem ist das Handelsvolumen weiterhin stark rückläufig, was keine solide Basis für eine Nachhaltigkeit der aktuellen Rally darstellt.

Alles in allem aber bleibt die Stimmung an der Börse vorsichtig optimistisch und die Anleger lassen sich nicht von den anziehenden Energiepreisen aus der Ruhe bringen. Nichts scheint die Bullen in diesen Tagen aufhalten zu können.

In New York war die Erleichterung unter den Anlegern nach den US-Verbraucherpreisen deutlich spürbar. Mit 3,4 Prozent in der Gesamt- und 2,5 Prozent in der Kernrate lag zwar die Teuerung auch im Juli weiter deutlich über dem Ziel der US-Notenbank von zwei Prozent, aber die Anstiegsdynamik nimmt ab. Auch die durchschnittlichen Löhne sind im Juli um 0,2 Prozent gesunken. Die dadurch abnehmende Zinserhöhungsangst sorgte an der Wall Street für freundliche Notierungen.

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