SCHOTT Pharma Aktie deutlicher Kursrutsch - -6,60 % - 12.08.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SCHOTT Pharma Aktie. Sie fällt um -6,60 % auf 21,225€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,02 %, geht es heute bei der SCHOTT Pharma Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die SCHOTT Pharma Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +44,38 %.

Allein seit letzter Woche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -9,41 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,22 %. Im Jahr 2026 gab es für SCHOTT Pharma bisher ein Plus von +50,10 %.

Während SCHOTT Pharma deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,08 %. Damit gehört SCHOTT Pharma heute zu den auffälligeren Werten.

SCHOTT Pharma Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,41 % 1 Monat +12,22 % 3 Monate +44,38 % 1 Jahr -6,86 %

Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Stand: 12.08.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,20 Mrd.EUR € wert.

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Ob die SCHOTT Pharma Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SCHOTT Pharma Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.