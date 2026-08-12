METZLER stuft TKMS auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für TKMS nach vorgelegten Quartalszahlen und höher gesteckten Jahreszielen von 105 auf 115 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Neuberger sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer "sehr soliden Leistung" im dritten Geschäftsquartal des Marineschiffbauers über alle Segmente hinweg. Dies habe zu einer zweiten Anhebung der Jahresziele für 2025/26 geführt. Er geht zudem davon aus, dass TKMS die mittelfristige Prognose nach dem endgültigen Abschluss des U212CD-Vertrags mit Kanada aktualisieren werde./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:05 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,70 % und einem Kurs von 95,10EUR auf Tradegate (12. August 2026, 17:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: METZLER

Analyst: Alexander Neuberger

Analysiertes Unternehmen: TKMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar