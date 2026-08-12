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    DZ BANK stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Kaufen'

    DZ BANK stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Kaufen'
    Foto: Siarhei - 356130783
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vestas nach dem Bericht zum zweiten Quartal von 220 auf 240 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Aristotelis Moutopoulos hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die angehobene Spanne für die operative Ergebnismarge positiv hervor. Dies gehe vor allem auf die starken Windturbinen-Auslieferungen zurück, schrieb er. Das Management habe zudem betont, dass das mittelfristige Margenziel von 10 Prozent in Sichtweite komme. Sehr positiv wertet er obendrein die erneute Auflage eines Aktienrückkaufprogramms über 400 Millionen Euro./ck/rob/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +19,58 % und einem Kurs von 28,15EUR auf Tradegate (12. August 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Aristotelis Moutopoulos
    Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: DKK
    Zeitrahmen: N/A




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