LION E-Mobility: H1-2026-Zahlen da – Prognose bestätigt
Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Halbjahr stellt LION E-Mobility die Weichen für Wachstum: Neue NMC+-Technologie, wiederanlaufende Produktion und Ausbau der Großspeicher-Pipeline.
Foto: adobe.stock.com
- LION E-Mobility erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 6,9 Mio. Euro nach 10,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; das EBITDA sank von 1,3 Mio. auf 0,1 Mio. Euro.
- Eine geplante zweimonatige Werksschließung zur Umstellung auf die Hochleistungs-NMC+-Batteriepack-Technologie belastete die Produktion und das Halbjahresergebnis.
- Die Produktion wurde Ende Juni 2026 planmäßig wieder aufgenommen; die neuen NMC+-Batteriepacks sind für Elektromobilität, Industrie und sicherheitskritische Anwendungen vorgesehen.
- Für 2026 bestätigt LION die Prognose von mehr als 35 Mio. Euro Umsatz und einem deutlich positiven EBITDA; der größte Umsatzanteil wird im zweiten Halbjahr, insbesondere im vierten Quartal, erwartet.
- Das BESS-Projekt in Finsterwalde hat die erste Bauphase abgeschlossen und verfügt aktuell über 5 MW Leistung sowie 20 MWh Speicherkapazität.
- In einer zweiten Bauphase soll das Finsterwalder BESS-Projekt Anfang 2027 auf 15 MW Leistung und 40 MWh Speicherkapazität erweitert werden; zugleich baut LION seine Pipeline für stationäre Großspeicher aus.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zahlen Q2 2026 LION Group, bei LION E-Mobility ist am 12.08.2026.
Der Kurs von LION E-Mobility lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,52 % im
Plus.
20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,9700EUR das entspricht einem Minus von -1,50 % seit der Veröffentlichung.
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte