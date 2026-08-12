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    LION E-Mobility: H1-2026-Zahlen da – Prognose bestätigt

    Trotz rückläufiger Kennzahlen im ersten Halbjahr stellt LION E-Mobility die Weichen für Wachstum: Neue NMC+-Technologie, wiederanlaufende Produktion und Ausbau der Großspeicher-Pipeline.

    LION E-Mobility: H1-2026-Zahlen da – Prognose bestätigt
    Foto: adobe.stock.com
    • LION E-Mobility erzielte im ersten Halbjahr 2026 einen Umsatz von 6,9 Mio. Euro nach 10,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum; das EBITDA sank von 1,3 Mio. auf 0,1 Mio. Euro.
    • Eine geplante zweimonatige Werksschließung zur Umstellung auf die Hochleistungs-NMC+-Batteriepack-Technologie belastete die Produktion und das Halbjahresergebnis.
    • Die Produktion wurde Ende Juni 2026 planmäßig wieder aufgenommen; die neuen NMC+-Batteriepacks sind für Elektromobilität, Industrie und sicherheitskritische Anwendungen vorgesehen.
    • Für 2026 bestätigt LION die Prognose von mehr als 35 Mio. Euro Umsatz und einem deutlich positiven EBITDA; der größte Umsatzanteil wird im zweiten Halbjahr, insbesondere im vierten Quartal, erwartet.
    • Das BESS-Projekt in Finsterwalde hat die erste Bauphase abgeschlossen und verfügt aktuell über 5 MW Leistung sowie 20 MWh Speicherkapazität.
    • In einer zweiten Bauphase soll das Finsterwalder BESS-Projekt Anfang 2027 auf 15 MW Leistung und 40 MWh Speicherkapazität erweitert werden; zugleich baut LION seine Pipeline für stationäre Großspeicher aus.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Zahlen Q2 2026 LION Group, bei LION E-Mobility ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von LION E-Mobility lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,52 % im Plus.
    20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,9700EUR das entspricht einem Minus von -1,50 % seit der Veröffentlichung.


    LION E-Mobility

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    ISIN:CH0560888270WKN:A2QH97
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