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    Deutsche Anleihen

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    Leichte Kursgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Staatsanleihen legen am Mittwoch leicht zu
    • US-Inflation sinkt im Juli erwartungsgemäß leicht
    • Energiepreise treiben Inflation auf 2,8 Prozent
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursgewinne
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 124,73 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,16 Prozent.

    Die Inflation in den USA ist im Juli wie erwartet etwas gesunken. Die Jahresrate sank von 3,5 Prozent im Vormonat auf 3,4 Prozent. Der Rückgang fiel jedoch im Rahmen der Erwartungen aus. Am deutschen Anleihemarkt bewegten die Zahlen kaum.

    Experten verweisen auf den Rückgang der Energiepreise bis zur Monatsmitte. Der spätere erneute Anstieg der Benzinpreise ist in den Daten noch nicht enthalten. LBBW-Volkswirt Dirk Chlench sieht aber noch keinen Handlungsbedarf für die US-Notenbank Fed. "Der jüngste Arbeitsmarktbericht hat keine Gefahr einer bevorstehenden Preis-Lohn-Spirale erkennen lassen", heißt es in einer Analyse. "Zu alledem sind die Produktivitätsfortschritte in der US-Wirtschaft beeindruckend. Damit lassen sich etwaige Kostensteigerungen gut abfangen."

    Die Lage im Nahen Osten gibt weiterhin wenig Grund zum Optimismus. Noch immer fahren wenig Handelsschiffe durch die vom Iran faktisch blockierte Straße von Hormus - doch die US-Regierung behauptet weiter, die volle Kontrolle über die Meerenge zu haben. "Sie gehört uns", sagte Präsident Donald Trump am Dienstagabend (US-Ortszeit) vor Reportern. Irgendwann würden die Iraner "vielleicht etwas unternehmen, und dann werden sie hinweggefegt". Die Ausschläge am Rohölmarkt hielten sich in Grenzen.

    Inflationsdaten aus Deutschland spielten am Markt keine Rolle. Kräftig steigende Energiepreise nach dem Auslaufen des Tankrabatts haben die Inflationsrate in Deutschland im Juli auf 2,8 Prozent getrieben. Es handelte sich jedoch nur um eine zweite Schätzung, bei der die erste Schätzung bestätigt wurde./jsl/he





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