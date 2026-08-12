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    ANALYSE-FLASH

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    Metzler hebt Ziel für TKMS auf 115 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Metzler hebt Kursziel für TKMS auf 115 Euro
    • Einstufung bleibt auf Buy nach soliden Zahlen
    • TKMS könnte Prognose nach Kanada-Vertrag anpassen
    ANALYSE-FLASH - Metzler hebt Ziel für TKMS auf 115 Euro - 'Buy'
    Foto: Petra Nowack - 1757462848

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für TKMS nach vorgelegten Quartalszahlen und höher gesteckten Jahreszielen von 105 auf 115 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Neuberger sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von einer "sehr soliden Leistung" im dritten Geschäftsquartal des Marineschiffbauers über alle Segmente hinweg. Dies habe zu einer zweiten Anhebung der Jahresziele für 2025/26 geführt. Er geht zudem davon aus, dass TKMS die mittelfristige Prognose nach dem endgültigen Abschluss des U212CD-Vertrags mit Kanada aktualisieren werde./ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 15:05 / CEST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,04 % und einem Kurs von 95,40 auf Tradegate (12. August 2026, 17:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +11,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,00 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -20,00 %/+21,05 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 115 Euro



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    Community Beiträge zu TKMS - TKMS00 - DE000TKMS001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die positiven Wachstumsaussichten von TKMS: Umsatz und bereinigtes EBIT stiegen, der Auftragsbestand erreichte 20,1 Mrd. Euro und die Jahresprognose wurde angehoben. Großaufträge aus Deutschland und mögliche U-Boot-Verträge mit Kanada stützen die Bewertung. Charttechnisch gelten 100 Euro und 102,90 Euro als wichtige Marken, darüber wird Potenzial bis 120 Euro gesehen. Zugleich gibt es Zweifel, ob die geopolitischen Erwartungen bereits eingepreist sind.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

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    dpa-AFX
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