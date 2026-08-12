Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.08.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.421,70USD pro Feinunze und notiert damit +1,11 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,84USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,80 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 88,76USD und verzeichnet ein Minus von -0,22 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 83,04USD und verzeichnet ein Minus von -0,25 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.389,00 USD +1,76 % Platin 1.774,00 USD +1,49 % Kupfer London Rolling 14.114,28 USD +0,03 % Aluminium 3.287,71 PKT -1,59 % Erdgas 2,806 USD +1,71 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Plus von +1,80 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.08.26, 17:29 Uhr.