Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 12.08.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.421,70USD pro Feinunze und notiert damit +1,11 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,84USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +1,80 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 88,76USD und verzeichnet ein Minus von -0,22 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 83,04USD und verzeichnet ein Minus von -0,25 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.389,00USD
|+1,76 %
|Platin
|1.774,00USD
|+1,49 %
|Kupfer London Rolling
|14.114,28USD
|+0,03 %
|Aluminium
|3.287,71PKT
|-1,59 %
|Erdgas
|2,806USD
|+1,71 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Plus von +1,80 % gehört Silber heute zu den größten Gewinnern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 12.08.26, 17:29 Uhr.