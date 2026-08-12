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    ANALYSE-FLASH

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    Deutsche Bank Research belässt Tui auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutsche Bank belässt Tui auf Buy, 10,50 Euro
    • Kennzahlen verfehlten die Analystenschätzungen
    • Jahresziele bestätigt trotz geopolitischem Gegenwind
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research belässt Tui auf 'Buy' - Ziel 10,50 Euro
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach dem Bericht zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die wichtigsten Kennzahlen des Reisekonzerns seien hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen zurückgeblieben, schrieb Andre Juillard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf starken geopolitischen Gegenwind. Die Jahresziele seien zugleich bestätigt worden. Seine Einschätzung der Aktie sieht Juillard gestützt durch eine sehr robuste Reisenachfrage, den fortgesetzten Ausbau der Flotte und des Hotelportfolios sowie einen erheblichen Bewertungsabschlag./ck/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:23 / GMT

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    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 7,298 auf Tradegate (12. August 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -9,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,69 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,143EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +37,36 %/+23,63 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 10,50 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,50, was eine Steigerung von +44,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die verhaltene Kursreaktion auf die jüngsten TUI-Zahlen und die Unsicherheit über die weitere EBIT-Entwicklung. Kritisiert werden schwache Kostenprognosen, mögliche Abweichungen beim Sparprogramm, vorsichtig gekürzte Kapazitäten und daraus resultierende Umsatzverluste. Anleger diskutieren, ob die Aktie angesichts eines als günstig empfundenen Kurses attraktiv ist oder wegen hoher Risiken weiter fällt. Zudem wird auf eine Reduzierung der Leerverkaufsposition von D. E. Shaw hingewiesen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

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