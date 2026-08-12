Aktien Frankfurt Schluss
Gewinnmitnahmen nach erneutem Rekordhoch
- Dax erreicht Rekordhoch, gibt Gewinne aber ab
- Anleger nehmen nach US-Inflationsdaten Gewinne mit
- Kaufdynamik bei Technologie- und Rüstungswerten
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seinem Rekordhoch am Vortag noch eins drauf gesetzt. Nach einem Anstieg bis auf knapp 26.574 Punkte bröckelten die Gewinne allerdings nach und nach ab. Letztlich ging der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 26.331,07 Punkte aus dem Tag. Ein ähnliches Bild ergab sich für den EuroStoxx. Der MDax , der Index der mittelgroßen Börsenwerte, schloss 0,34 Prozent höher auf 32.335,17 Zählern.
"Den Sprung auf neue Bestmarken nach den US-Inflationsdaten nutzten einige Anleger dann doch für etwas ausgedehntere Gewinnmitnahmen", fasste Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets den Börsentag zusammen. Auch wenn es damit keine Schlussrekorde gegeben hat, sieht Lipkow nach wie vor "eine erkennbare Kaufdynamik an Europas Börsen", die sich dieses Mal wieder verstärkt auf Technologie- und Rüstungswerte konzentriert habe.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Handel nach seinem Rekordhoch 0,26 Prozent tiefer bei 6.533,99 Punkten. Verluste wurden außerdem in London und Zürich verbucht.
Die Inflation in den USA sank im Juli wie erwartet. Laut der Landesbank Helaba war der Preisauftrieb angesichts geringerer Benzinpreise im Vergleich zum Juni noch schwach gewesen. Das dürfte sich laut Analyst Ralf Umlauf im August jedoch umkehren.
Aktien der Halbleiterbranche erhielten hierzulande und europaweit frischen Auftrieb von starken Quartalsberichten und Ausblicken von US-Unternehmen mit KI-Bezug, allen voran von CoreWeave . Während das Kursplus von Infineon mit 0,4 Prozent moderat war, legten im MDax Suss Microtec und Siltronic jeweils um etwas mehr als 5 Prozent zu.
KI-Fantasie verhalf auch Siemens Energy zur fortgesetzten Erholung. Die Aktien profitierten mit plus 2,0 Prozent zudem vom Windkraft-Spezialisten Vestas . Dieser überraschte positiv mit seiner Umsatz- und Ergebnisentwicklung samt angehobenen Jahreszielen. Neben den Papieren des deutschen Energietechnik-Konzerns wurden auch Nordex davon nach oben gezogen. Die Anteile des Vestas-Konkurrenten gewannen im MDax 4,6 Prozent.
Das Photonik-Unternehmen Jenoptik überzeugte als KI-Wert ebenfalls mit etwas optimistischeren Jahreszielen. Als Treiber des Kursanstiegs um 5,2 Prozent kamen starke Resultate des US-Optoelektronik-Unternehmens Lumentum hinzu.
Favorisiert wurde von den Anlegern an diesem Tag obendrein der Rüstungssektor. Hier sorgte vor allem TKMS für Rückenwind mit einem Kurssprung von 8,5 Prozent. Eine von dem Marineschiffbauer deutlich erhöhte Umsatzprognose kam bei den Anlegern gut an. Analysten halten es für möglich, dass TKMS demnächst auch die mittelfristigen Ziele anhebt.
Eon verloren als Dax-Schlusslicht 3,2 Prozent. Lediglich bestätigte Jahresziele nach soliden Quartalszahlen des Energieversorgers und Stromnetzbetreibers reichten den Anlegern wohl nicht aus.
Für Tui ging es nach verfehlten Erwartungen des Reisekonzerns im dritten Geschäftsquartal um 1,1 Prozent abwärts. Zudem wies Bernstein-Analyst Richard Clarke darauf hin, dass die Umsatztrends der Sommersaison schwächer seien als es das Management noch im Mai für diese Buchungsphase erwartet habe./ck/he
--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 63,68 auf Tradegate (12. August 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +0,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,77 %.
Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 82,90 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +0,71 %/+60,50 % bedeutet.
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Stand: Mittwoch, 07:30 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild nicht
anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen nachvollziehbar
auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich aus den unten
verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene Berechnung daraus.
Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung gekennzeichnet.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Dienstag, 11.08.2026:
Eroeffnung 26.378,00
Tageshoch (neues ATH) 26.504,54
Tagestief 26.245,57
Xetra-Schluss 26.391,42 (+0,26 %)
Handelsspanne 258,97 Punkte
Schluss in der Spanne 56,3 %
Quelle:
https://www.finanzen.net/index/dax/historisch
Das Tageshoch bei 26.504,54 ist neues Allzeit- und Jahreshoch. Der
bisherige Hoechststand lag bei 26.445,18 Punkten vom 07.08.2026.
Der DAX stieg damit erstmals ueber die Marke von 26.500 Punkten.
Hinweis zur Datenlage: Einzelne Portale weisen abweichende Tageswerte
aus, weil sie den Handel von 08:00 bis 22:00 Uhr erfassen oder
Indikationen statt Xetra-Kurse verwenden. Die oben genannten Werte
beziehen sich auf die regulaere Xetra-Sitzung von 09:00 bis 17:30 Uhr.
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TAGES-PIVOTS — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 11.08.2026.
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.504,54
Tief T = 26.245,57
Schluss C = 26.391,42
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.381
R1 = 2 × P − T = 26.515
R2 = P + (H − T) = 26.639
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.774
S1 = 2 × P − H = 26.256
S2 = P − (H − T) = 26.122
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.998
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet und mit den oben angegebenen
Ausgangsdaten nachrechenbar.
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JAHRES-PIVOTS — DIE UEBERGEORDNETE EBENE
Berechnet aus Hoch, Tief und Schluss des Handelsjahres 2025:
Hoch H = 24.888,0 · Tief T = 18.996,5 · Schluss C = 24.719,8
P = (H + T + C) ÷ 3 = 22.868,1
R1 = 2 × P − T = 26.739,7
R2 = P + (H − T) = 28.759,6
R3 = H + 2 × (P − T) = 32.631,2
S1 = 2 × P − H = 20.848,2
S2 = P − (H − T) = 16.976,6
S3 = T − 2 × (H − P) = 14.956,7
Der Jahres-R1 bei 26.739,7 liegt 348,3 Punkte ueber dem
Dienstagsschluss. Jahres-Pivots bleiben zwoelf Monate unveraendert.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
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ZUR TAGESKERZE VOM DIENSTAG
Aus den Ausgangswerten ergibt sich rechnerisch:
Koerper (Schluss minus Eroeffnung) 13,42 Pkt = 5 % der Spanne
Oberer Docht (Hoch minus Schluss) 113,12 Pkt = 44 % der Spanne
Unterer Docht (Eroeffnung minus Tief) 132,43 Pkt = 51 % der Spanne
Ein Koerper von 5 Prozent bei langen Dochten auf beiden Seiten
entspricht der Definition eines Long-Legged Doji.
Zum Vergleich die oberen Dochte der Vortage:
Donnerstag 06.08. 60 %
Freitag 07.08. 57 %
Montag 10.08. 64 %
Dienstag 11.08. 44 %
Die Handelsspannen:
Donnerstag 148 · Freitag 222 · Montag 127 · Dienstag 259 Punkte
Dass ich den Doji als Zeichen von Unentschlossenheit werte und nicht
als Umkehrsignal, ist meine persoenliche Einschaetzung.
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TERMINE AM MITTWOCH, 12.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Verbraucherpreise 7/26 (endgueltig)
Prognose +0,8 % gg Vm / +2,8 % gg Vj
10:00 Frankreich IEA Oel-Monatsbericht 8/26
14:30 USA VERBRAUCHERPREISE 7/26
Prognose +0,1 % gg Vm / +3,4 % gg Vj
zuvor −0,4 % gg Vm / +3,5 % gg Vj
Kernrate Prognose +0,2 % gg Vm / +2,5 % gg Vj
zuvor 0,0 % gg Vm / +2,6 % gg Vj
16:30 USA EIA-Oelbericht (Woche)
Unternehmen
07:00 E.ON HJ · Brenntag HJ · TUI Q3 · K+S HJ · Bilfinger Q2
07:00 TKMS Q3 · Wienerberger HJ · ABN Amro Q2
07:30 Hannover Rueck HJ · Bechtle HJ · Jenoptik HJ · Vestas Q2
07:30 Douglas Q3 · Indus Holding HJ
18:00 Freenet Q2 · 22:05 Cisco Systems Q4
Sonstige
10:00 Bundeskabinett, u. a. Reform der Nachrichtendienste
und Bafoeg-Reform
EU-Verpackungsverordnung (PPWR) tritt in Kraft
Quellen:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-12-august-2026-12100150
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69282752-tagesvorschau-mittwoch-12-august-015.htm
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WICHTIGER HINWEIS ZUR GUELTIGKEIT
Alle genannten Marken beruhen auf dem Xetra-Schluss vom Dienstag. Die
US-Verbraucherpreise um 14:30 Uhr koennen sie kurzfristig ausser Kraft
setzen. Ich handle vor 14:45 Uhr nichts und warte die Reaktion ab.
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
- die Tendenzangabe 50 % / 50 %
- die erwartete Spanne 26.250 bis 26.520
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Deutung des Doji als Unentschlossenheit
- die Einordnung des Jahres-R1 als naechste groessere Zielzone
- die Aussage, dass Marken erst ab 14:45 belastbar sind
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
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Stand: Dienstag, 07:30 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild nicht
anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen nachvollziehbar
auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich aus den unten
verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene Berechnung daraus.
Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung gekennzeichnet.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Montag, 10.08.2026:
Eroeffnung 26.360,44
Tageshoch 26.441,91
Tagestief 26.314,98
Xetra-Schluss 26.323,88 (+0,02 %)
Handelsspanne 126,93 Punkte
Schluss in der Spanne 7,0 %
Quelle:
https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/dax-handel-aktuell-dax-steigt-am-montagnachmittag-1036435918
Das Rekordhoch vom 07.08.2026 bei 26.445,18 Punkten wurde am Montag um
3,27 Punkte verfehlt.
Marktbericht:
https://www.onvista.de/news/2026/08-10-dax-schliesst-unveraendert-und-verpasst-knapp-neuen-rekord-41121301-19-26541530
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-bleibt-dicht-an-rekord-dran-12098455
Hinweis zur Datenlage: Einzelne Portale weisen abweichende Tageswerte
aus, da sie den Handel von 08:00 bis 22:00 Uhr erfassen. Die oben
genannten Werte beziehen sich auf die regulaere Xetra-Sitzung von 09:00
bis 17:30 Uhr.
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TAGES-PIVOTS — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 10.08.2026.
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.441,91
Tief T = 26.314,98
Schluss C = 26.323,88
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.360
R1 = 2 × P − T = 26.406
R2 = P + (H − T) = 26.487
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.532
S1 = 2 × P − H = 26.279
S2 = P − (H − T) = 26.233
S3 = T − 2 × (H − P) = 26.152
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NEU: JAHRES-PIVOTS — DIE UEBERGEORDNETE EBENE
Zusaetzlich zu den Tagesmarken nehme ich ab heute die Jahres-Pivots auf.
Sie werden einmal jaehrlich aus Hoch, Tief und Schluss des Vorjahres
berechnet und bleiben zwoelf Monate unveraendert.
Ausgangswerte aus dem Handelsjahr 2025:
Hoch H = 24.888,0
Tief T = 18.996,5
Schluss C = 24.719,8
Formeln und Ergebnisse (gleiche Floor-Trader-Formel):
P = (H + T + C) ÷ 3 = 22.868,1
R1 = 2 × P − T = 26.739,7
R2 = P + (H − T) = 28.759,6
R3 = H + 2 × (P − T) = 32.631,2
S1 = 2 × P − H = 20.848,2
S2 = P − (H − T) = 16.976,6
S3 = T − 2 × (H − P) = 14.956,7
Der Jahres-R1 bei 26.739,7 liegt damit 415,8 Punkte ueber dem
Montagsschluss. Die Werte lassen sich mit den oben genannten
Ausgangsdaten nachrechnen.
Dass ich diese Marke fuer die naechste groessere Zielzone halte, ist
meine persoenliche Einschaetzung.
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ZUR TAGESKERZE VOM MONTAG
Aus den Ausgangswerten ergibt sich rechnerisch:
Koerper (Eroeffnung minus Schluss) 36,56 Pkt = 29 % der Spanne
Oberer Docht (Hoch minus Eroeffnung) 81,47 Pkt = 64 % der Spanne
Unterer Docht (Schluss minus Tief) 8,90 Pkt = 7 % der Spanne
Die oberen Dochte der vergangenen vier Handelstage:
Donnerstag 06.08. 60 %
Freitag 07.08. 57 %
Montag 10.08. 64 %
Dazu am 07.08. ein oberer Docht von 64 % im 4-Stunden-Chart.
Dass ich diese Haeufung fuer ein Warnsignal halte, ist meine
persoenliche Einschaetzung.
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TERMINE AM DIENSTAG, 11.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
06:30 Australien Zinsentscheid RBA (Prognose 4,35 %, zuvor 4,35 %)
14:15 USA ADP-Beschaeftigung
16:00 USA Wiederverkaeufe bestehender Haeuser 7/26
Prognose −1,0 % gg Vm, zuvor −2,4 %
Unternehmen
06:55 TAG Immobilien Q2 · 07:00 Atoss Software HJ
07:30 Salzgitter Q2 · Uniper Q2 · Jungheinrich Q2
08:00 Cancom Q2 · RTL Group HJ
Hinweis: In Japan bleibt die Boerse feiertagsbedingt geschlossen.
Quellen:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-11-august-2026-12098730
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69270918-tagesvorschau-dienstag-11-august-2026-015.htm
AUSBLICK
Mittwoch USA Verbraucherpreise 7/26 — Konsens 3,4 % nach 3,5 %
Donnerstag USA Erzeugerpreise 7/26
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
- die Tendenzangabe 45 % freundlich / 55 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.230 bis 26.450
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Bewertung der vier oberen Dochte als Warnsignal
- die Einordnung des Jahres-R1 als naechste Zielzone
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9383/board/20260806074449-scalping-ideen-dax-2026-08-06.png
Scalping Ideen am 6. August 2026 — DAX (Germany 40)
Stand: Donnerstag, 07:15 Uhr MESZ · Kursbasis Xetra-Kassa
Hinweis an die Moderation und an alle Mitlesenden:
Die Analyse steht vollstaendig in der Grafik. Da URLs in einem Bild
nicht anklickbar sind, fuehre ich hier alle verwendeten Quellen
nachvollziehbar auf. Die im Bild genannten Zahlen stammen ausschliesslich
aus den unten verlinkten Seiten, die Pivot-Punkte sind meine eigene
Berechnung daraus. Alles Weitere ist als persoenliche Einschaetzung
gekennzeichnet.
Falls diese Form der Quellenangabe nicht ausreicht, freue ich mich ueber
einen kurzen Hinweis, wie ihr es euch wuenscht — ich passe das gerne an.
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DIE ZAHLEN AUS DER GRAFIK
Xetra-Handelstag Mittwoch, 05.08.2026:
Eroeffnung 26.393,43
Tageshoch (Allzeithoch) 26.403,81
Tagestief 26.123,18
Xetra-Schluss 26.126,30 (−0,29 %)
Handelsspanne 280,63 Punkte
Schluss in der Spanne 1,1 %
Quelle (Primaerquelle Deutsche Boerse):
https://live.deutsche-boerse.com/index/dax/kurshistorie/historische-kurse-und-umsaetze
Rekordhoch, Kursspielraum bei gut 26.400 Punkten ausgeschoepft, Zitat
Andreas Lipkow ("Die Rally in der ersten Wochenhaelfte hat den DAX viel
Kraft gekostet"), Infineon als Schlusslicht mit fast −6 % trotz
Rekordumsatz, Fresenius mit ueber +5 % nach angehobenem Ausblick:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-rally-nach-erneutem-12093700
https://www.wiwo.de/finanzen/boerse/boerse-aktuell-ddax-faellt-nach-weiterem-rekord-etwas-zurueck/100244888.html
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PIVOT-PUNKTE — FORMELN UND ERGEBNISSE
Eigene Berechnung nach der Floor-Trader-Formel aus Hoch, Tief und
Schluss der regulaeren Xetra-Sitzung vom 05.08.2026 (09:00-17:30 Uhr,
ohne vorboerslichen und ohne Late-Handel).
Ausgangswerte:
Hoch H = 26.403,81
Tief T = 26.123,18
Schluss C = 26.126,30
Formeln und Ergebnisse:
P = (H + T + C) ÷ 3 = 26.218
R1 = 2 × P − T = 26.312
R2 = P + (H − T) = 26.498
R3 = H + 2 × (P − T) = 26.593
S1 = 2 × P − H = 26.032
S2 = P − (H − T) = 25.937
S3 = T − 2 × (H − P) = 25.751
Alle Werte auf ganze Punkte gerundet. Jeder Wert ist mit den oben
angegebenen Ausgangsdaten und Formeln nachrechenbar.
Grafik und Berechnungen: eigene Darstellung.
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TERMINE AM DONNERSTAG, 06.08.2026 (Auswahl, alle Zeiten MESZ)
Konjunktur
08:00 Deutschland Auftragseingang Industrie 6/26
08:00 Deutschland Umsatz verarbeitendes Gewerbe 6/26
11:00 Eurozone Einzelhandelsumsatz 6/26
14:30 USA Erstantraege Arbeitslosenhilfe (Woche)
14:30 USA Produktivitaet ex Agrar Q2/26 (vorlaeufig)
14:30 USA Lohnstueckkosten Q2/26 (vorlaeufig)
Unternehmen
07:00 Siemens Q3 · Deutsche Telekom Q2 · Merck KGaA Q2
07:00 Commerzbank Q2 · Aurubis Q3 · Fraport Q1
07:30 Rheinmetall Q2 · Henkel HJ · Renk Q2 · Scout24 Q2
07:30 1&1 · Ionos · United Internet · ProSiebenSat1
13:00 ConocoPhillips · 14:00 Fox Corp
22:00 Airbnb · Lyft · AIG · ResMed
Quelle Termine:
https://www.ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-12093654
https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-08/69226830-tagesvorschau-termine-am-6-august-2026-016.htm
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WAS MEINE EINSCHAETZUNG IST
Folgende Angaben in der Grafik sind meine persoenliche Einschaetzung
und keine Tatsachenbehauptung:
- die Tendenzangabe 40 % freundlich / 60 % schwaecher
- die erwartete Spanne 26.030 bis 26.320
- saemtliche Handelsideen mit Bereichen, Absicherungen und Zielen
- die Aussage, dass 08:00 und 14:30 Uhr das groesste
Bewegungspotenzial haben
- die Einordnung am Ende der Grafik
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Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay