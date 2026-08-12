🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Aktien Frankfurt Schluss

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gewinnmitnahmen nach erneutem Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax erreicht Rekordhoch, gibt Gewinne aber ab
    • Anleger nehmen nach US-Inflationsdaten Gewinne mit
    • Kaufdynamik bei Technologie- und Rüstungswerten
    Aktien Frankfurt Schluss - Gewinnmitnahmen nach erneutem Rekordhoch
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seinem Rekordhoch am Vortag noch eins drauf gesetzt. Nach einem Anstieg bis auf knapp 26.574 Punkte bröckelten die Gewinne allerdings nach und nach ab. Letztlich ging der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 26.331,07 Punkte aus dem Tag. Ein ähnliches Bild ergab sich für den EuroStoxx. Der MDax , der Index der mittelgroßen Börsenwerte, schloss 0,34 Prozent höher auf 32.335,17 Zählern.

    "Den Sprung auf neue Bestmarken nach den US-Inflationsdaten nutzten einige Anleger dann doch für etwas ausgedehntere Gewinnmitnahmen", fasste Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets den Börsentag zusammen. Auch wenn es damit keine Schlussrekorde gegeben hat, sieht Lipkow nach wie vor "eine erkennbare Kaufdynamik an Europas Börsen", die sich dieses Mal wieder verstärkt auf Technologie- und Rüstungswerte konzentriert habe.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    29.230,47€
    Basispreis
    28,96
    Ask
    × 9,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.478,56€
    Basispreis
    28,58
    Ask
    × 9,05
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Handel nach seinem Rekordhoch 0,26 Prozent tiefer bei 6.533,99 Punkten. Verluste wurden außerdem in London und Zürich verbucht.

    Die Inflation in den USA sank im Juli wie erwartet. Laut der Landesbank Helaba war der Preisauftrieb angesichts geringerer Benzinpreise im Vergleich zum Juni noch schwach gewesen. Das dürfte sich laut Analyst Ralf Umlauf im August jedoch umkehren.

    Aktien der Halbleiterbranche erhielten hierzulande und europaweit frischen Auftrieb von starken Quartalsberichten und Ausblicken von US-Unternehmen mit KI-Bezug, allen voran von CoreWeave . Während das Kursplus von Infineon mit 0,4 Prozent moderat war, legten im MDax Suss Microtec und Siltronic jeweils um etwas mehr als 5 Prozent zu.

    KI-Fantasie verhalf auch Siemens Energy zur fortgesetzten Erholung. Die Aktien profitierten mit plus 2,0 Prozent zudem vom Windkraft-Spezialisten Vestas . Dieser überraschte positiv mit seiner Umsatz- und Ergebnisentwicklung samt angehobenen Jahreszielen. Neben den Papieren des deutschen Energietechnik-Konzerns wurden auch Nordex davon nach oben gezogen. Die Anteile des Vestas-Konkurrenten gewannen im MDax 4,6 Prozent.

    Das Photonik-Unternehmen Jenoptik überzeugte als KI-Wert ebenfalls mit etwas optimistischeren Jahreszielen. Als Treiber des Kursanstiegs um 5,2 Prozent kamen starke Resultate des US-Optoelektronik-Unternehmens Lumentum hinzu.

    Favorisiert wurde von den Anlegern an diesem Tag obendrein der Rüstungssektor. Hier sorgte vor allem TKMS für Rückenwind mit einem Kurssprung von 8,5 Prozent. Eine von dem Marineschiffbauer deutlich erhöhte Umsatzprognose kam bei den Anlegern gut an. Analysten halten es für möglich, dass TKMS demnächst auch die mittelfristigen Ziele anhebt.

    Eon verloren als Dax-Schlusslicht 3,2 Prozent. Lediglich bestätigte Jahresziele nach soliden Quartalszahlen des Energieversorgers und Stromnetzbetreibers reichten den Anlegern wohl nicht aus.

    Für Tui ging es nach verfehlten Erwartungen des Reisekonzerns im dritten Geschäftsquartal um 1,1 Prozent abwärts. Zudem wies Bernstein-Analyst Richard Clarke darauf hin, dass die Umsatztrends der Sommersaison schwächer seien als es das Management noch im Mai für diese Buchungsphase erwartet habe./ck/he

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 63,68 auf Tradegate (12. August 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +0,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 82,90 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +0,71 %/+60,50 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Frankfurt Schluss Gewinnmitnahmen nach erneutem Rekordhoch Der Dax hat am Mittwoch seinem Rekordhoch am Vortag noch eins drauf gesetzt. Nach einem Anstieg bis auf knapp 26.574 Punkte bröckelten die Gewinne allerdings nach und nach ab. Letztlich ging der deutsche Leitindex mit einem Minus von 0,23 Prozent …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     