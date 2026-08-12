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    Aktien Europa Schluss

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    Gewinnmitnahmen nach Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnmitnahmen belasten Europas wichtigste Börsen
    • EuroStoxx 50 und SMI schließen schwächer
    • Technologie- und Rüstungswerte zeigen Kaufdynamik
    Aktien Europa Schluss - Gewinnmitnahmen nach Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - dpa

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen haben am Mittwoch die wichtigsten europäischen Börsen belastet. Der EuroStoxx 50 , der am Nachmittag im Zuge der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten noch den am Vortag erreichten Höchststand knapp überboten hatte, schloss 0,26 Prozent schwächer auf 6.533,99 Punkten.

    Außerhalb des Euroraums verlor der schweizerische Leitindex SMI 0,86 Prozent auf 14.449,47 Zähler. Der britische FTSE 100 gab um 0,10 Prozent auf 10.833,15 Punkte nach.

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    Analyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets erkannte dennoch eine weiter vorhandene Kaufdynamik an Europas Börsen, die sich verstärkt auf die Technologie- und Rüstungswerte konzentriere. So waren am Mittwoch im EuroStoxx die Papiere von Rheinmetall und Siemens Energy mit Aufschlägen von 2,3 beziehungsweise 2 Prozent die größten Gewinner.

    Inflationsdaten aus den USA waren am Nachmittag wie von Ökonomen erwartet ausgefallen. Die Daten hielten damit die Furcht vor steigenden Zinsen in Schach, dies hatte die Märkte vorübergehend beflügelt.

    Unternehmensseitig glänzte Vestas mit dem Bericht für das zweite Quartal und einer Anhebung der Ergebnisziele, woraufhin die Aktien des Windkraftkonzerns fast ein Fünftel höher aus dem Handel gingen. Analyst Colin Moody von der kanadischen Investmentbank RBC hält die Prognoseerhöhung verglichen mit dem Ausmaß der positiven Überraschung sogar noch für zurückhaltend. Er lobte zudem ein "solides Aktienrückkaufprogramm".

    Die Aktien der Internet-Holding Prosus landeten am EuroStoxx Ende mit minus 5,9 Prozent. Sie belastete eine enttäuschende Gewinnentwicklung des chinesischen Technologiekonzerns Tencent, an dem Prosus beteiligt ist.

    Zustimmung fanden die Quartalszahlen der niederländischen Bank ABN Amro , die zudem den Ausblick anhob. Die Papiere gewannen 5 Prozent./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 1.170 auf Tradegate (12. August 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -5,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,83 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.718,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +10,85 %/+96,11 % bedeutet.





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