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    Besonders beachtet!

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    First Solar Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 12.08.2026

    Am 12.08.2026 ist die First Solar Aktie, bisher, um -5,45 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der First Solar Aktie.

    Besonders beachtet! - First Solar Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 12.08.2026
    Foto: adobe.stock.com

    First Solar ist ein US-Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen (Cadmium-Tellurid) für Utility-Scale-Solarparks. Fokus auf Entwicklung, Produktion und Projektunterstützung. Starke Position im US-Großanlagensegment, profitiert von IRA-Förderung. Wichtige Konkurrenten: JinkoSolar, Longi, Trina, Canadian Solar. USP: CdTe-Technologie mit geringeren CO₂- und Temperaturverlusten, hohe US-Fertigungstiefe.

    First Solar aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.08.2026

    Die First Solar Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,45 % auf 196,90. Damit verliert die Aktie -11,35  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,24 %, geht es heute bei der First Solar Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von First Solar in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,45 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die First Solar Aktie damit um -1,18 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,96 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von First Solar -6,24 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

    First Solar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,18 %
    1 Monat +4,96 %
    3 Monate +6,45 %
    1 Jahr +33,52 %
    Stand: 12.08.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur First Solar Aktie

    Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,09 Mrd.EUR € wert.

    Kaplan Fox Notifies First Solar, Inc. (FSLR) Investors of an Upcoming Lead Plaintiff Deadline on August 24, 2026


    New York, New York--(Newsfile Corp. - August 12, 2026) - Kaplan Fox & Kilsheimer LLP announces that a class action lawsuit has been filed against First Solar, Inc. ("First Solar" or the "Company") (NASDAQ: FSLR) on behalf of investors that purchased …

    FSLR DEADLINE: ROSEN, TRUSTED TRIAL ATTORNEYS, Encourages First Solar, Inc. Investors with Losses in Excess of $100K to Secure Counsel Before Important August 24 Deadline in Securities Class Action - FSLR


    New York, New York--(Newsfile Corp. - August 11, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR) between February 26, 2025 and February 24, 2026, inclusive (the …

    So schlagen sich die Wettbewerber von First Solar

    Enphase Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,23 %.

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    Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    First Solar

    -5,84 %
    -1,18 %
    +5,00 %
    +5,63 %
    +33,25 %
    +12,55 %
    +158,75 %
    +494,31 %
    +1.169,68 %
    ISIN:US3364331070WKN:A0LEKM
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