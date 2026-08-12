First Solar Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 12.08.2026

Die First Solar Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,45 % auf 196,90€. Damit verliert die Aktie -11,35 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,24 %, geht es heute bei der First Solar Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

First Solar ist ein US-Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen (Cadmium-Tellurid) für Utility-Scale-Solarparks. Fokus auf Entwicklung, Produktion und Projektunterstützung. Starke Position im US-Großanlagensegment, profitiert von IRA-Förderung. Wichtige Konkurrenten: JinkoSolar, Longi, Trina, Canadian Solar. USP: CdTe-Technologie mit geringeren CO₂- und Temperaturverlusten, hohe US-Fertigungstiefe.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von First Solar in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +6,45 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die First Solar Aktie damit um -1,18 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,96 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von First Solar -6,24 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,23 % geändert.

First Solar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,18 % 1 Monat +4,96 % 3 Monate +6,45 % 1 Jahr +33,52 %

Informationen zur First Solar Aktie

Stand: 12.08.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,09 Mrd.EUR € wert.

New York, New York--(Newsfile Corp. - August 12, 2026) - Kaplan Fox & Kilsheimer LLP announces that a class action lawsuit has been filed against First Solar, Inc. ("First Solar" or the "Company") (NASDAQ: FSLR) on behalf of investors that purchased …

New York, New York--(Newsfile Corp. - August 11, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of securities of First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR) between February 26, 2025 and February 24, 2026, inclusive (the …

So schlagen sich die Wettbewerber von First Solar

Enphase Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,23 %.

First Solar Aktie jetzt kaufen?

Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.