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    freenet: Guidance 2026 bestätigt – Wachstum & starke Cash-Conversion

    Wachstumsschub trotz Gegenwind: freenet steigert Umsatz und Kundenbasis deutlich, verkraftet Sondereffekte und bestätigt zugleich seine ambitionierte Jahresprognose.

    freenet: Guidance 2026 bestätigt – Wachstum & starke Cash-Conversion
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz stieg im 1. Halbjahr 2026 um 24,7 % auf 1.512,9 Mio. EUR, vor allem durch die Integration von mobilezone Deutschland.
    • Das bereinigte EBITDA sank um 5,9 % auf 242,2 Mio. EUR, der bereinigte Free Cashflow um 4,2 % auf 155,2 Mio. EUR; belastend wirkte eine Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber.
    • Die Kundenbasis wuchs um 1,4 % auf insgesamt 10,136 Mio.; davon entfielen 8,304 Mio. auf Postpaid-Mobilfunkkunden und 1,832 Mio. auf waipu.tv-Abonnenten.
    • Im Mobilfunk kamen 63.000 Postpaid-Kunden sowie 360.000 Reselling-Verträge hinzu; das bereinigte EBITDA sank wegen eines Belastungseffekts von rund 22 Mio. EUR um 11,6 % auf 186,2 Mio. EUR.
    • Das IPTV-Geschäft entwickelte sich stark: waipu.tv gewann 77.000 Abonnenten, während das bereinigte EBITDA um 36,5 % auf 18,5 Mio. EUR stieg.
    • freenet bestätigt die Prognose für 2026 mit einem bereinigten EBITDA von 500–530 Mio. EUR und einem bereinigten Free Cashflow von 270–300 Mio. EUR; zudem ist eine Mindestdividende von 2 EUR je Aktie für 2026 bis 2028 vorgesehen.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht 2026, bei freenet ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von freenet lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 23,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,21 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 24,220EUR das entspricht einem Plus von +1,76 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 32.370,17PKT (+0,37 %).


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