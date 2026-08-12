Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen
- Freenet steigert Umsatz dank Mobilezone deutlich
- Umsatz steigt fast ein Viertel auf 1,51 Milliarden
- Bereinigtes Ebitda sinkt auf 242,2 Millionen Euro
BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um fast ein Viertel auf 1,51 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Büdelsdorf mitteilte. Die Prognosen für 2026 und 2028 bestätigte der Konzern.
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging hingegen um 5,9 Prozent auf 242,2 Millionen Euro zurück. Belastet wurde das Ergebnis durch einen negativen Effekt aufgrund einer Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Netzbetreiber. Analysten hatten bei beiden Kennziffern etwas mehr auf dem Zettel. Unter dem Strich verdiente Freenet nach Anteilen Dritter 93,9 Millionen Euro, nach 124,8 Millionen ein Jahr zuvor.
Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die im MDax gelisteten Anteile um 0,5 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss an./jha/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 32.328 auf Ariva Indikation (12. August 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,51 %.
Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,81 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der freenet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -2,87 %/+39,36 % bedeutet.
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Community Beiträge zu freenet - A0Z2ZZ - DE000A0Z2ZZ5
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Hallo zusammen,
Sehr geehrt. ..........,
vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihre langjährige Verbundenheit mit freenet – gerade als Aktionärin mit einem größeren Engagement können wir gut nachvollziehen, dass entsprechende Medienberichte Fragen aufwerfen.
Gerne geben wir Ihnen hierzu eine Einordnung – auch ausdrücklich im Namen des Vorstands:
Zunächst möchten wir betonen, dass die zugesagte Mindestdividende von € 2,00 je Aktie für die nächsten Jahre ein fester Bestandteil unserer Ausschüttungspolitik ist. Diese Zusage gilt unabhängig von einzelnen Markttrends oder technologischen Entwicklungen und basiert auf der stabilen operativen Entwicklung unseres Geschäftsmodells.
Bezüglich des von Ihnen genannten Artikels: Die dort diskutierten Szenarien beziehen sich in erster Linie auf Netzbetreiber, also Unternehmen mit eigener Mobilfunkinfrastruktur. freenet ist hingegen bewusst als netzunabhängiger Anbieter und Vermarktungsspezialist positioniert. Dieses Geschäftsmodell bietet uns strategische Flexibilität – wir können grundsätzlich neue Technologien oder Anbieter in unser Portfolio integrieren, anstatt direkt von ihnen verdrängt zu werden.
Vor diesem Hintergrund gilt: Das, was wir heute erfolgreich für etablierte Netzbetreiber leisten, könnten wir grundsätzlich auch für neue Anbieter wie beispielsweise Starlink übernehmen. freenet versteht sich als leistungsstarke Vertriebs- und Serviceplattform im deutschen Markt – unabhängig davon, auf welcher technologischen Basis die jeweiligen Angebote beruhen.
Darüber hinaus sind mittelfristig keine relevanten Auswirkungen aus den im Artikel beschriebenen Entwicklungen zu erwarten. Der deutsche Mobilfunkmarkt ist stark reguliert und stellt eine kritische Infrastruktur dar, an deren Stabilität ein hohes staatliches Interesse besteht. Entsprechend erfolgen Veränderungen in diesem Marktumfeld in der Regel evolutionär und unter klaren regulatorischen Rahmenbedingungen.
Zusammenfassend sehen wir daher derzeit keine Beeinträchtigung unseres Geschäftsmodells oder unserer Ausschüttungsfähigkeit durch die diskutierten Themen.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Investor Relations
freenet AG
UPS, der letzte hat wieder die Seiten gewechselt, treibt sich aktuell also bei den Bashern herum:
📊 freenet: aktuelle Verschuldung (Kennzahlen)
Typische Maßzahl in der Branche ist:
Net Debt / EBITDA (Leverage Ratio)
- freenet aktuell: ca. 1,2 – 1,6x EBITDA
- teilweise historische Werte: ~0,4–1,7x je nach Zeitraum
👉 Das bedeutet:
freenet könnte seine Nettoschulden theoretisch in etwa 1–2 Jahren aus dem operativen Gewinn (EBITDA) zurückzahlen.
🏢 Branchenvergleich (Telekom/Media/Carrier)
Typische Werte in der Branche:
Große Netzbetreiber (z. B. Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica)
- meist 2,5x bis 4,0x EBITDA
- teilweise sogar höher bei Investitionsphasen
Beispiel:
- Deutsche Telekom: ~2,6x
- Telefónica (teils): ~3x+
📌 Einordnung freenet vs. Branche
|Unternehmen
|Net Debt / EBITDA
|Bewertung
|freenet
|~1.2 – 1.6x
|niedrig / konservativ
|Deutsche Telekom
|~2.6x
|moderat
|Vodafone / Telefónica
|~3–4x
|eher hoch
Könnt Ihr Eure Liebeleien nicht über private Nachrichten austauschen!?!