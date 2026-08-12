Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen

Hallo zusammen,





Freenet hat geantwortet. Hier der Text:









Sehr geehrt. ..........,

vielen Dank für Ihre Nachricht und Ihre langjährige Verbundenheit mit freenet – gerade als Aktionärin mit einem größeren Engagement können wir gut nachvollziehen, dass entsprechende Medienberichte Fragen aufwerfen.

Gerne geben wir Ihnen hierzu eine Einordnung – auch ausdrücklich im Namen des Vorstands:

Zunächst möchten wir betonen, dass die zugesagte Mindestdividende von € 2,00 je Aktie für die nächsten Jahre ein fester Bestandteil unserer Ausschüttungspolitik ist. Diese Zusage gilt unabhängig von einzelnen Markttrends oder technologischen Entwicklungen und basiert auf der stabilen operativen Entwicklung unseres Geschäftsmodells.

Bezüglich des von Ihnen genannten Artikels: Die dort diskutierten Szenarien beziehen sich in erster Linie auf Netzbetreiber, also Unternehmen mit eigener Mobilfunkinfrastruktur. freenet ist hingegen bewusst als netzunabhängiger Anbieter und Vermarktungsspezialist positioniert. Dieses Geschäftsmodell bietet uns strategische Flexibilität – wir können grundsätzlich neue Technologien oder Anbieter in unser Portfolio integrieren, anstatt direkt von ihnen verdrängt zu werden.

Vor diesem Hintergrund gilt: Das, was wir heute erfolgreich für etablierte Netzbetreiber leisten, könnten wir grundsätzlich auch für neue Anbieter wie beispielsweise Starlink übernehmen. freenet versteht sich als leistungsstarke Vertriebs- und Serviceplattform im deutschen Markt – unabhängig davon, auf welcher technologischen Basis die jeweiligen Angebote beruhen.

Darüber hinaus sind mittelfristig keine relevanten Auswirkungen aus den im Artikel beschriebenen Entwicklungen zu erwarten. Der deutsche Mobilfunkmarkt ist stark reguliert und stellt eine kritische Infrastruktur dar, an deren Stabilität ein hohes staatliches Interesse besteht. Entsprechend erfolgen Veränderungen in diesem Marktumfeld in der Regel evolutionär und unter klaren regulatorischen Rahmenbedingungen.

Zusammenfassend sehen wir daher derzeit keine Beeinträchtigung unseres Geschäftsmodells oder unserer Ausschüttungsfähigkeit durch die diskutierten Themen.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Investor Relations

freenet AG









In einem Nachtrag teilt man mir mit, dass für 2028 eine Dividende von 2.30 E geplant wird.





gruss parade