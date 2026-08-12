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    Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen

    Für Sie zusammengefasst
    • Freenet steigert Umsatz dank Mobilezone deutlich
    • Umsatz steigt fast ein Viertel auf 1,51 Milliarden
    • Bereinigtes Ebitda sinkt auf 242,2 Millionen Euro
    Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen
    Foto: Michael Piepgras/Wirestock Creators - stock.adobe.com

    BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet hat im ersten Halbjahr den Umsatz deutlich gesteigert. Treiber war vor allem die Integration von Mobilezone Deutschland. Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um fast ein Viertel auf 1,51 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Büdelsdorf mitteilte. Die Prognosen für 2026 und 2028 bestätigte der Konzern.

    Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging hingegen um 5,9 Prozent auf 242,2 Millionen Euro zurück. Belastet wurde das Ergebnis durch einen negativen Effekt aufgrund einer Vereinbarung mit einem nicht namentlich genannten Netzbetreiber. Analysten hatten bei beiden Kennziffern etwas mehr auf dem Zettel. Unter dem Strich verdiente Freenet nach Anteilen Dritter 93,9 Millionen Euro, nach 124,8 Millionen ein Jahr zuvor.

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    Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die im MDax gelisteten Anteile um 0,5 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss an./jha/he

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur freenet Aktie

    Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 32.328 auf Ariva Indikation (12. August 2026, 18:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der freenet Aktie um -2,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von freenet bezifferte sich zuletzt auf 2,81 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der freenet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -2,87 %/+39,36 % bedeutet.





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