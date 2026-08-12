Shelly Group: Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 stark gestiegen
Shelly setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Deutlich steigende Umsätze, überproportionale Ergebniszuwächse und eine gestärkte Finanzlage untermauern die Prognose für 2026.
Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com
- Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 26,5 % auf 68,3 Mio. Euro.
- Das EBIT erhöhte sich überproportional um 45,6 % auf 17,7 Mio. Euro; die EBIT-Marge verbesserte sich von 22,6 % auf 26,0 %.
- Das Nettoergebnis wuchs um 51,4 % auf 15,4 Mio. Euro, während das Ergebnis je Aktie von 0,56 auf 0,85 Euro zulegte.
- Die Finanzlage verbesserte sich deutlich: Der operative Cashflow stieg auf 22,3 Mio. Euro, der Free Cashflow auf 19,1 Mio. Euro und die Zahlungsmittel auf 31,9 Mio. Euro.
- Das professionelle Installateur-Netzwerk wuchs auf 8.600 Mitglieder; ein neuer paneuropäischer Broadline-Distributor erweitert die Vertriebs- und Marktzugänge.
- Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Umsatz von 195 bis 205 Mio. Euro und EBIT von 47 bis 52 Mio. Euro; zudem erwarb Shelly nach dem Berichtszeitraum die verbleibenden 24 % an Shelly Tech und hält nun 100 %.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 12.08.2026.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,57 % im
Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 64,20EUR das entspricht einem Minus von -0,47 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.498,42PKT (-0,31 %).
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