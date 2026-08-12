🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShelly Group AktievorwärtsNachrichten zu Shelly Group
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Shelly Group: Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 stark gestiegen

    Shelly setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Deutlich steigende Umsätze, überproportionale Ergebniszuwächse und eine gestärkte Finanzlage untermauern die Prognose für 2026.

    Shelly Group: Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 stark gestiegen
    Foto: nikomsolftwaer - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2026 um 26,5 % auf 68,3 Mio. Euro.
    • Das EBIT erhöhte sich überproportional um 45,6 % auf 17,7 Mio. Euro; die EBIT-Marge verbesserte sich von 22,6 % auf 26,0 %.
    • Das Nettoergebnis wuchs um 51,4 % auf 15,4 Mio. Euro, während das Ergebnis je Aktie von 0,56 auf 0,85 Euro zulegte.
    • Die Finanzlage verbesserte sich deutlich: Der operative Cashflow stieg auf 22,3 Mio. Euro, der Free Cashflow auf 19,1 Mio. Euro und die Zahlungsmittel auf 31,9 Mio. Euro.
    • Das professionelle Installateur-Netzwerk wuchs auf 8.600 Mitglieder; ein neuer paneuropäischer Broadline-Distributor erweitert die Vertriebs- und Marktzugänge.
    • Die Jahresprognose 2026 wurde bestätigt: Umsatz von 195 bis 205 Mio. Euro und EBIT von 47 bis 52 Mio. Euro; zudem erwarb Shelly nach dem Berichtszeitraum die verbleibenden 24 % an Shelly Tech und hält nun 100 %.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 12.08.2026.

    Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,57 % im Plus.
    8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 64,20EUR das entspricht einem Minus von -0,47 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.498,42PKT (-0,31 %).


    Shelly Group

    +1,10 %
    -5,68 %
    +11,60 %
    +2,92 %
    +67,19 %
    ISIN:BG1100003166WKN:A2DGX9
    Shelly Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Shelly Group: Umsatz und Ergebnis im 1. Halbjahr 2026 stark gestiegen Shelly setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Deutlich steigende Umsätze, überproportionale Ergebniszuwächse und eine gestärkte Finanzlage untermauern die Prognose für 2026.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     