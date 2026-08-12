Texas Pacific Land Aktie weiter im Abwärtstrend - -5,99 % - 12.08.2026

Die Texas Pacific Land Aktie notiert aktuell bei 296,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,99 % nachgegeben, was einem Verlust von -18,90 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,64 %, geht es heute bei der Texas Pacific Land Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

TPL ist ein führender Landverwalter in Texas, spezialisiert auf Verpachtung und Wasserrechte, mit starker Präsenz im Permian Basin.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Texas Pacific Land Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -6,93 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Texas Pacific Land Aktie damit um -7,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,64 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Texas Pacific Land auf +30,07 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

Texas Pacific Land Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,50 % 1 Monat -8,64 % 3 Monate -6,93 % 1 Jahr -56,77 %

Informationen zur Texas Pacific Land Aktie

Stand: 12.08.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 69 Mio. Texas Pacific Land Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,65 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Texas Pacific Land Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Texas Pacific Land Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.