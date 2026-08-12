Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, US-Börsen legen zu: Tech-Werte treiben S&P 500 an
Zwischen Gewinnchancen und Kursverlusten: Die heutigen Bewegungen an DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 zeichnen ein deutlich gespaltenes Marktbild.
Foto: Mona Wenisch - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute uneinheitlich und spiegeln ein gemischtes Stimmungsbild an den Märkten wider. In Deutschland notiert der Leitindex DAX leicht im Minus. Er steht aktuell bei 26.329,10 Punkten und verliert 0,18 Prozent. Auch der Nebenwerteindex SDAX gibt nach und liegt mit einem Minus von 0,11 Prozent bei 18.523,71 Punkten. Deutlich schwächer präsentiert sich der TecDAX: Der Technologieindex fällt um 0,70 Prozent auf 4.067,77 Punkte und gehört damit zu den größten Verlierern im deutschen Markt. Etwas freundlicher zeigt sich dagegen der MDAX. Der Index der mittelgroßen Werte kann leicht zulegen und steht bei 32.317,71 Punkten, ein Plus von 0,07 Prozent. Insgesamt ergibt sich damit für den deutschen Markt ein überwiegend schwächerer Handelstag, wobei vor allem Technologiewerte unter Druck stehen. In den USA ist die Stimmung dagegen etwas besser. Der Dow Jones Industrial Average bewegt sich leicht im Plus und notiert bei 53.817,76 Punkten, ein Zuwachs von 0,08 Prozent. Deutlicher fällt das Plus beim breiten Markt aus: Der S&P 500 steigt um 0,33 Prozent auf 7.749,79 Punkte und entwickelt sich damit stärker als die großen deutschen Indizes. Im Vergleich zeigt sich damit: Während die US-Börsen, angeführt vom S&P 500, moderat zulegen, tendieren die deutschen Leitindizes überwiegend schwächer. Besonders der TecDAX fällt mit seinem deutlicheren Minus negativ auf, während der MDAX als einziger deutscher Index leicht im grünen Bereich notiert.
DAX: Rheinmetall führt, E.ON am EndeIm DAX setzte sich Rheinmetall mit einem Plus von 2,52 Prozent an die Spitze. Dahinter folgten Siemens Energy mit 2,13 Prozent und Infineon Technologies mit einem Zuwachs von 1,20 Prozent. Auf der Verliererseite gab SAP 2,48 Prozent nach. Bayer verloren 2,56 Prozent, während E.ON mit minus 3,10 Prozent den schwächsten Wert im Leitindex stellte. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert lagen damit 5,62 Prozentpunkte.
MDAX: TKMS deutlich vorn, Bilfinger unter DruckIm MDAX überzeugte TKMS mit einem Kursplus von 7,02 Prozent. SILTRONIC AG legten 5,85 Prozent zu, Jenoptik gewannen 4,56 Prozent. Am unteren Ende standen Nemetschek mit minus 2,84 Prozent und AUMOVIO mit einem Rückgang von 3,21 Prozent. Bilfinger büßten 5,04 Prozent ein und waren damit der schwächste MDAX-Wert. Die Spannweite zwischen Top- und Flopwert betrug 12,06 Prozentpunkte.
SDAX: Basler und Südzucker stark, CANCOM deutlich schwächerBasler führten den SDAX mit einem Plus von 5,00 Prozent an. Südzucker stiegen um 4,96 Prozent, Evotec verbesserten sich um 3,89 Prozent. Secunet Security Networks verloren 4,54 Prozent, SCHOTT Pharma gaben 4,91 Prozent nach. CANCOM SE verzeichneten mit minus 5,71 Prozent den stärksten Rückgang. Damit trennten den Spitzenreiter und den Schlusswert 10,71 Prozentpunkte.
TecDAX: SILTRONIC AG an der SpitzeIm TecDAX lag SILTRONIC AG mit einem Zuwachs von 5,85 Prozent vorn, gefolgt von Jenoptik mit 4,56 Prozent und Evotec mit 3,89 Prozent. Carl Zeiss Meditec verloren 3,81 Prozent, TeamViewer büßten 3,88 Prozent ein. CANCOM SE waren mit minus 5,71 Prozent der schwächste Titel. Zwischen dem besten und dem schlechtesten Wert lag eine Differenz von 11,56 Prozentpunkten.
Dow Jones: Caterpillar und NVIDIA im Plus, Microsoft im MinusIm Dow Jones führten Caterpillar mit einem Plus von 2,55 Prozent. NVIDIA stiegen um 2,49 Prozent, Merck & Co legten 2,18 Prozent zu. Microsoft gaben dagegen 2,00 Prozent nach. Salesforce verloren 2,29 Prozent, The Home Depot büßten 2,32 Prozent ein und bildeten das Schlusslicht. Die Spanne zwischen dem stärksten und schwächsten Dow-Jones-Wert belief sich auf 4,87 Prozentpunkte.
S&P 500: Technologieaktien stark, Solarwert First Solar schwachIm S&P 500 verzeichneten Lumentum Holdings mit einem Plus von 14,70 Prozent den größten Anstieg. Super Micro Computer gewannen 13,51 Prozent, CIENA legten 13,25 Prozent zu. Auf der Verliererseite standen Cencora mit minus 5,27 Prozent und Texas Pacific Land mit minus 5,54 Prozent. First Solar verloren 5,61 Prozent und waren damit der schwächste genannte Wert. Die Differenz zwischen dem Spitzenreiter und dem Schlusslicht betrug 20,31 Prozentpunkte.
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