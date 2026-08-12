Bruder von Trump-Schwiegersohn kauft die Lakers

Kushner ist der Bruder von Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und hätte als Investor zuletzt eine Schlüsselrolle bei dem umstrittenen Deal der FIFA zum Verkauf der Rechte an Fußball-Weltmeisterschaften spielen sollen - der aber scheiterte nach heftigen Protesten aus der Fußball-Welt. Iger war früher Chef von Disney, jenem US-Medienkonzern, dem der Sender ESPN gehört. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtete unter Verweis auf nicht anonyme Quellen über den Deal und einen Verkaufspreis von 12,5 Milliarden Dollar.

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die Los Angeles Lakers wechseln zu einem Rekordpreis erneut den Besitzer. Neue Eigentümer des ikonischen Basketball-Clubs werden Joshua Kushner und Bob Iger, wie der Sender ESPN meldete. Die beiden sollen dem Bericht zufolge mehr als zwölf Milliarden Dollar (rund 10,4 Milliarden Euro) für das Team aus der nordamerikanischen Eliteliga NBA bezahlen.

Zwei Milliarden mehr als noch 2025



"Als lebenslange NBA-Fans fühlen wir uns zutiefst geehrt, die Möglichkeit zu bekommen, die Los Angeles Lakers zu übernehmen, einem der legendärsten Sportteams der Welt", teilten Kushner und Iger in einem Statement mit.

Erst 2025 waren die Lakers, die durch Basketball-Ikonen wie Kareem Abdul-Jabbar, Earvin "Magic" Johnson, Kobe Bryant oder Shaquille O'Neal einer der bekanntesten Vereine der Welt geworden sind, für die damalige Rekordsumme von zehn Milliarden Dollar verkauft worden. Der Unternehmer Mark Walter schlug vor einem Jahr zu - nun fließt offenbar nochmal mehr Geld.

"Magic" Johnson schrieb auf der Plattform X, dass er seinem guten Freund Iger und dessen Partner Kushner gratuliere. "Lakers-Fans, ihr könntet keine besseren Besitzer haben. Ich kenne Bob persönlich seit mehr als 40 Jahren - er hat die Lakers und Basketball immer geliebt und wird Meistertitel zurück nach LA bringen." Das Board of Governors der NBA, in dem alle Teams vertreten sind, muss dem Deal noch zustimmen; das kann Wochen dauern.

Bericht: Lakers-Offerte statt Deal in Las Vegas



Kushner und Iger verwiesen in ihrer Reaktion auf die Familie Buss, die von 1979 bis zum Vorjahr die Haupteigentümerin der Lakers war und das Team in der Zeit zu einer globalen Marke machte: "Unser langfristiges Ziel ist es, auf diesem Fundament aufzubauen, auf höchstem Niveau zu spielen und diesem außergewöhnlichen Team, seinen Fans und der Stadt Los Angeles zu dienen."

Laut ESPN hätte das milliardenschwere Duo eigentlich in ein Team in Las Vegas investieren wollen, falls die Liga dort eine neue Mannschaft ansiedelt. Das aber hätte noch Jahre dauern können. Stattdessen entschieden sich die beiden für ein aggressives Angebot für die Lakers. Dort ist Luka Doncic nach dem Weggang von LeBron James in diesem Sommer der größte Star./msw/DP/he



