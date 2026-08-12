Brockhaus Technologies: H1-Umsatz 13,4 Mio. €, EBITDA -0,5 Mio. €
Brockhaus Technologies startet 2026 mit gemischten Signalen: Während Umsatz und EBITDA unter Druck stehen, zeigen Margen und das Segment Security Technologies klare Fortschritte.
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- Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Brockhaus Technologies in den fortgeführten Geschäftsbereichen vorläufige Umsatzerlöse von **13,4 Mio. €**, nach 14,4 Mio. € im Vorjahreszeitraum.
- Das bereinigte EBITDA der fortgeführten Geschäftsbereiche lag bei **-0,5 Mio. €**, die Marge verbesserte sich jedoch auf **-4,1 %** gegenüber -11,8 % im H1 2025.
- Das Segment **Security Technologies (IHSE)** steigerte sein bereinigtes EBITDA dank Kosteneinsparungen auf **2,0 Mio. €**; die Marge stieg von 10,4 % auf **14,8 %**.
- Die **Bikeleasing-Gruppe wurde Ende Juni 2026 verkauft und zum 30. Juni entkonsolidiert**; ihr Ergebnis wird als „Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen“ ausgewiesen.
- Der endgültige Kaufpreis für Bikeleasing steht noch nicht fest; mögliche **Kaufpreisanpassungen werden im zweiten Halbjahr 2026** erwartet.
- Die Prognose für 2026 bleibt unverändert: **30–32 Mio. € Umsatz** und ein bereinigtes EBITDA von **0–2 Mio. €** für die fortgeführten Geschäftsbereiche.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresfinanzbericht 2026, bei Brockhaus Technologies ist am 13.08.2026.
Der Kurs von Brockhaus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 20,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,46 %
im Plus.
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+11,72 %
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