Börsen Update
Börsen Update USA - 12.08. - US Tech 100 stark +1,00 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der Dow Jones steht bei 53.818,28 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.
Top-Werte: Caterpillar +2,84 %, Merck & Co +2,58 %, NVIDIA +2,56 %, Cisco Systems +2,06 %, Walmart +2,05 %
Flop-Werte: The Home Depot -3,13 %, Salesforce -2,84 %, IBM -2,07 %, Microsoft -1,79 %, Amazon -1,43 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.810,60 PKT und steigt um +1,00 %.
Top-Werte: Nebius Group Registered (A) +22,78 %, Lumentum Holdings +17,48 %, SpaceX +9,39 %, SanDisk Corporation +8,14 %, Micron Technology +7,70 %
Flop-Werte: Axon Enterprise -5,91 %, Workday (A) -4,33 %, Meta Platforms (A) -3,80 %, MercadoLibre -3,53 %, Adobe -3,27 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 7.750,09 PKT und steigt um +0,33 %.
Top-Werte: Lumentum Holdings +17,48 %, CIENA +14,89 %, Coherent +9,36 %, Super Micro Computer +8,62 %, SanDisk Corporation +8,14 %
Flop-Werte: Texas Pacific Land -6,24 %, Axon Enterprise -5,91 %, First Solar -5,40 %, Fiserv -4,86 %, Workday (A) -4,33 %
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