Suedzucker Aktie - Kurs legt am 12.08.2026 stark zu

Die Suedzucker Aktie konnte bisher um +6,19 % auf 12,010€ zulegen. Das sind +0,700 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,80 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Suedzucker Aktie. Nach einem Plus von +0,80 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 12,010€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Südzucker ist einer der größten Zuckerproduzenten Europas, zudem aktiv in Spezialitäten (Functional Food, Stärke), CropEnergies (Bioethanol) und Fruchtzutaten. Hauptprodukte: Zucker, Stärke, Ethanol, Fruchtzubereitungen. Starke Marktstellung in der EU-Agrar- und Zuckerindustrie. Wichtige Wettbewerber: Nordzucker, Tereos, Cristal Union. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Diversifikation über Zucker hinaus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg bei Suedzucker konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -0,53 % nicht vollständig ausgleichen.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,53 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Suedzucker einen Anstieg von +23,30 %.

Während Suedzucker heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,33 %.

Suedzucker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,58 % 1 Monat +1,53 % 3 Monate -0,53 % 1 Jahr +12,15 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Suedzucker Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.08.2026, 20:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die seitwärts gerichtete Südzucker-Aktie knapp unter 12 Euro. Diskutiert werden Short-Überlegungen ab 12,05 Euro und ein möglicher Wiedereinstieg bei 9 Euro. Fundamentale Chancen sehen Anleger in steigenden Zuckerpreisen nach möglichen Ernteausfällen durch El Niño, zugleich belasten hohe Rübenkosten und ein schrumpfender Zuckermarkt. Als entscheidend gelten Diversifikation und stärkere Veredelung; die Dividendenpolitik bleibt umstritten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Suedzucker eingestellt.

Informationen zur Suedzucker Aktie

Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,44 Mrd.EUR € wert.

Zwischen Gewinnchancen und Kursverlusten: Die heutigen Bewegungen an DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 zeichnen ein deutlich gespaltenes Marktbild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agrana Beteiligungs und Co.

Agrana Beteiligungs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,06 %.

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Ob die Suedzucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Suedzucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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