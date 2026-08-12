Inflation zu perfekt um wahr zu sein? Und Trumps virtuelle Realität!

Die Inflation in den USA genau wie erwartet - schon das achte Mal in Folge. Sind die Daten "zu perfekt" - also nicht koscher? Und Trump lebt offensichtlich in einer virtuellen Realität, wie sein heutige Tweet zur Straße von Hormus zeigt: man kontrolliere die Straße von Hormus und werde sie behalten. Leider ist das so offensichtlich Fake News, ebenso wie Trumps Aussagen zur angeblichen Inflation im Iran von 300%. Die Wall Street aber scheint erleichtert über die genau wie erwartet ausgefallenen Zahlen zur US-Inflation. Zulegen können KI-Aktien (nach den Zahlen von Coreweave und Nebius), schwach dagegen die "Scheck-Aussteller" - also die Hypersacler-Aktien. Es herrscht Sommer-Ruhe an den Märkten - ist es etas zu ruhig?

Hinweis aus Video: Wahlen in Ost-Deutschland und AfD: Ein Game-Changer?

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