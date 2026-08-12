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    Marktgeflüster

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    Inflation zu perfekt um wahr zu sein? Und Trumps virtuelle Realität!

    Und Trump lebt offensichtlich in einer virtuellen Realität, wie sein heutige Tweet zur Straße von Hormus zeigt: man kontrolliere die Straße von Hormus und werde sie behalten.

    Die Inflation in den USA genau wie erwartet - schon das achte Mal in Folge. Sind die Daten "zu perfekt" - also nicht koscher? Und Trump lebt offensichtlich in einer virtuellen Realität, wie sein heutige Tweet zur Straße von Hormus zeigt: man kontrolliere die Straße von Hormus und werde sie behalten. Leider ist das so offensichtlich Fake News, ebenso wie Trumps Aussagen zur angeblichen Inflation im Iran von 300%. Die Wall Street aber scheint erleichtert über die genau wie erwartet ausgefallenen Zahlen zur US-Inflation. Zulegen können KI-Aktien (nach den Zahlen von Coreweave und Nebius), schwach dagegen die "Scheck-Aussteller" - also die Hypersacler-Aktien. Es herrscht Sommer-Ruhe an den Märkten - ist es etas zu ruhig?

    Hinweis aus Video: Wahlen in Ost-Deutschland und AfD: Ein Game-Changer?

     

    Das Video "Inflation zu perfekt um wahr zu sein? Und Trumps virtuelle Realität!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Marktgeflüster Inflation zu perfekt um wahr zu sein? Und Trumps virtuelle Realität! Die Inflation in den USA genau wie erwartet - schon das achte Mal in Folge. Sind die Daten "zu perfekt" - also nicht koscher?
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