HYPOPORT startet Aktienrückkaufprogramm über bis zu 10 Mio. Euro
Hypoport startet ein neues Aktienrückkaufprogramm in Millionenhöhe. Ziel ist es, Mitarbeiter stärker zu beteiligen und die Kapitalstruktur flexibel zu steuern.
Foto: Hypoport SE
- Hypoport SE hat am 12. August 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen.
- Für den Rückkauf sollen eigene Aktien im Gesamtwert von bis zu 10 Mio. Euro zuzüglich Nebenkosten erworben werden.
- Beim Xetra-Schlusskurs vom 11. August 2026 (83,35 Euro) entspricht dies maximal etwa 119.976 Aktien; insgesamt gilt jedoch eine Obergrenze von 400.000 Aktien.
- Das Programm soll noch im August 2026 beginnen und spätestens am 30. Oktober 2026 abgeschlossen sein.
- Grundlage ist die Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 2. Juni 2026; der Rückkauf erfolgt nach den geltenden EU-Marktmissbrauchsregelungen.
- Die zurückgekauften Aktien sollen vor allem für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme sowie zur Aktienzuteilung an Mitarbeiter und Organe von Hypoport verwendet werden; Änderungen oder eine vorzeitige Beendigung bleiben vorbehalten.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei HYPOPORT ist am 09.11.2026.
Der Kurs von HYPOPORT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 87,35EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +5,08 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.501,21PKT (-0,29 %).
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