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    Hypoport kauft eigene Aktien für bis zu zehn Millionen Euro zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Hypoport kauft Aktien für zehn Millionen Euro zurück
    • Rückkauf umfasst höchstens 400.000 Aktien
    • Programm läuft von August bis zum 30. Oktober 2026
    Hypoport kauft eigene Aktien für bis zu zehn Millionen Euro zurück
    Foto: Hypoport SE

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport kauft eigene Aktien für bis zu zehn Millionen Euro zurück. Aktuell entspreche dies knapp 120.000 Papieren. Die maximale Anzahl zurückgekaufter Aktien dürfe jedoch in keinem Fall ein Gesamtvolumen von 400.000 Anteilscheinen überschreiten, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit.

    Das Aktienrückkaufprogramm soll im August 2026 beginnen und bis zum 30. Oktober 2026 abgeschlossen sein. Es basiert auf der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 02. Juni 2026. Die zurückgekauften Aktien sollen zur Bedienung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sowie für sonstige Formen der Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter und Organe verwendet werden.

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    Anleger zeigten sich erfreut. Die Hypoport-Aktie legte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs um gut drei Prozent zu./he/ajx

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,03 % und einem Kurs von 86,50 auf Tradegate (12. August 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um -3,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 599,08 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 154,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 134,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 190,00EUR was eine Bandbreite von +53,93 %/+118,27 % bedeutet.





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