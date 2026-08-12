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    Deutsche Lichtmiete AG: Neuer Sachstandsbericht für Anleihegläubiger

    Aktuelle Informationen für Anleihegläubiger der Deutsche Lichtmiete AG: Ein neuer Sachstandsbericht zum laufenden Insolvenzverfahren steht nun zur Anforderung bereit.

    Deutsche Lichtmiete AG: Neuer Sachstandsbericht für Anleihegläubiger
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die Insolvenzverwaltung der Deutsche Lichtmiete AG hat einen aktuellen Sachstandsbericht zum Insolvenzverfahren bereitgestellt.
    • One Square Advisory Services S.à.r.l. stellt den Bericht als gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger zur Verfügung.
    • Betroffen sind die Anleihen 2018/2023 (WKN A2NB9P), 2019/2025 (WKN A2TSCP) und 2021/2027 (WKN A3H2UH).
    • Anleihegläubiger können den Bericht gegen Vorlage eines aktuellen Depotauszugs anfordern, der höchstens zehn Werktage alt sein darf.
    • Anfragen und Nachweise sind per E-Mail an lichtmiete@onesquareadvisors.com oder per Fax an +49 89 15 98 98 22 zu senden.
    • Das Insolvenzverfahren ist nicht öffentlich; eine Weitergabe des Berichts ist untersagt. Zudem kann er möglicherweise gesetzlich geschützte Insiderinformationen enthalten.



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