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    Context Labs schließt mehrjährige Vereinbarung mit Trafigura und übernimmt Kinertic zur Förderung des CO2-informierten Rohstoffhandels

    Eine industrielle KI-Plattform wird Primäremissionsdaten mit operativen Einheiten und Handelsabteilungen für Öl, Gas und Metalle im gesamten globalen Portfolio von Trafigura verknüpfen

    AMSTERDAM, 12. August 2026 /PRNewswire/ -- Context Labs B.V.(„Context Labs"), das Unternehmen für industrielle KI-Infrastruktur, gab heute drei miteinander verknüpfte Transaktionen mit Trafigura PTE Ltd („Trafigura") bekannt: die Übernahme von Agora (Europe) Limited und der von Trafigura entwickelten Kinertic-Plattform für Carbon-Intelligence; eine strategische Kapitalbeteiligung von Trafigura an Context Labs sowie einen mehrjährigen Rahmenvertrag über Dienstleistungen und Plattformlizenzen, der es Trafigura ermöglicht, die integrierte Plattform in allen seinen Rohstoffhandelsabteilungen einzusetzen.

    Context Labs enter multi-year agreement with Trafigura and acquires Kinertic

    Kinertic bietet Rohstoffproduzenten, -händlern und -abnehmern eine in ihre bestehenden Systeme integrierte Plattform für CO₂-Daten, die mit Handelserfassungssystemen vernetzt ist, um Ströme abzubilden, Portfolios zu aggregieren und Berichte für Aufsichtsbehörden und Kunden zu erstellen. Durch die Einbindung von Kinertic in die KI-Lösungsfamilie von Context Labs und die Anbindung an dessen bewährte Dateninfrastruktur können Händler Preise, Volumina, Logistikdaten und verifizierte CO₂-Kennzahlen in einer einzigen Umgebung einsehen – direkt in den Tools, die sie bereits nutzen. Da sich der EU-Mechanismus zur CO₂-Grenzausgleichsabgabe (CBAM) in seiner endgültigen Phase befindet, schlagen sich Standardemissionswerte direkt in Kosten für jede betroffene Ladung nieder. Da sich der Schwerpunkt der EU-Methanverordnung von der Berichterstattung hin zur Überwachung und Überprüfung verlagert, wird die Methanintensität zu einer Voraussetzung für den Marktzugang von Gas, LNG und Öl, das in die EU eingeführt wird. Verifizierte, handelsspezifische CO₂-Daten sind mittlerweile eine Anforderung für Beschaffung und Handel und nicht mehr nur eine nachträgliche Anforderung für die Berichterstattung.

    Im Rahmen der Transaktion:

    • hat Context Labs Agora (Europe) Limited übernommen, die Tochtergesellschaft von Trafigura, die die Kinertic-Plattform besitzt und betreibt.
    • hat Trafigura separat eine strategische Kapitalbeteiligung an Context Labs erworben, um die weitere Entwicklung der Plattform und die Integration der Kinertic-Funktionen zu unterstützen.
    • haben Context Labs und Trafigura einen mehrjährigen Plattform-Lizenzvertrag abgeschlossen, um die Plattform für mehrere Rohstoffhandelsabteilungen zu lizenzieren.

    Context Labs stellt die digitale Vertrauensinfrastruktur bereit, um CO₂-Intensitätsdaten für Rohstoffe zuverlässig zu überwachen und zu berechnen – von der Produktion über den Transport bis hin zum Endmarkt. Context Labs sorgt für Vertrauen in industrielle KI- und CO₂-Programme, indem es Rohdaten in geregelte, prüfungsfähige Ergebnisse umwandelt, die messbaren Unternehmenswert in Compliance- und kommerziellen Märkten schaffen.

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