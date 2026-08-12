Axon Enterprise Aktie verliert deutlich an Wert - 12.08.2026

Die Axon Enterprise Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -5,80 % auf 518,20€. Damit verliert die Aktie -31,90 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,59 %, geht es heute bei der Axon Enterprise Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Axon Enterprise in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +65,44 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Axon Enterprise Aktie damit um +3,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,00 %. Im Jahr 2026 gab es für Axon Enterprise bisher ein Plus von +13,34 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,95 % geändert.

Axon Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,19 % 1 Monat +11,00 % 3 Monate +65,44 % 1 Jahr -21,64 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Stand: 12.08.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 81 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,66 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,57 %. Motorola Solutions notiert im Plus, mit +0,12 %. L3Harris Technologies notiert im Minus, mit -0,04 %.

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Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.