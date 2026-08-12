Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 12.08.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
The Home Depot
Tagesperformance: -2,90 %
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 2
Performance 1M: +2,06 %
Performance 1M: +2,06 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 3
Performance 1M: +20,08 %
Performance 1M: +20,08 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +2,32 %
Tagesperformance: +2,32 %
Platz 4
Performance 1M: -1,06 %
Performance 1M: -1,06 %
NVIDIA
Tagesperformance: +2,26 %
Tagesperformance: +2,26 %
Platz 5
Performance 1M: +2,40 %
Performance 1M: +2,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die NVIDIA-Bewertung und die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Skeptiker befürchten schwache Zahlungsbereitschaft, gekündigte KI-Abos, steigenden Kapitalbedarf und einen deutlichen Kursrückgang. Andere verweisen auf NVIDIAs starke Prognosen, hohes Data-Center-Wachstum, enorme Cashflows sowie anhaltende Nachfrage durch Inference, Networking, Robotik und Automotive. Mit einem KGV um 21 gilt die Aktie im historischen Vergleich nicht als überteuert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Walmart
Tagesperformance: +2,16 %
Tagesperformance: +2,16 %
Platz 6
Performance 1M: -1,79 %
Performance 1M: -1,79 %
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