Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 12.08.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die NVIDIA-Bewertung und die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Skeptiker befürchten schwache Zahlungsbereitschaft, gekündigte KI-Abos, steigenden Kapitalbedarf und einen deutlichen Kursrückgang. Andere verweisen auf NVIDIAs starke Prognosen, hohes Data-Center-Wachstum, enorme Cashflows sowie anhaltende Nachfrage durch Inference, Networking, Robotik und Automotive. Mit einem KGV um 21 gilt die Aktie im historischen Vergleich nicht als überteuert.