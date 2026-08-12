Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +13,11 %
Performance 1M: +19,41 %
Tagesperformance: +12,21 %
Performance 1M: +1,81 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,45 %
Performance 1M: +24,15 %
Tagesperformance: +6,21 %
Performance 1M: +4,97 %
Tagesperformance: +5,73 %
Performance 1M: -11,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,43 %
Performance 1M: -34,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,18 %
Performance 1M: -24,34 %
Tagesperformance: -4,98 %
Performance 1M: +11,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,90 %
Performance 1M: +3,12 %
Tagesperformance: +4,48 %
Performance 1M: -9,54 %
Tagesperformance: +4,12 %
Performance 1M: -11,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,12 %
Performance 1M: -37,71 %
Tagesperformance: +3,95 %
Performance 1M: -24,65 %
Tagesperformance: +3,94 %
Performance 1M: -11,19 %
Tagesperformance: +3,88 %
Performance 1M: -9,21 %
Tagesperformance: +3,78 %
Performance 1M: -12,80 %
Tagesperformance: -3,71 %
Performance 1M: +28,92 %
Tagesperformance: -3,49 %
Performance 1M: -11,32 %
Tagesperformance: +3,47 %
Performance 1M: -13,40 %
Tagesperformance: -2,71 %
Performance 1M: +2,02 %
Tagesperformance: -2,69 %
Performance 1M: +22,94 %
Tagesperformance: -2,56 %
Performance 1M: -5,20 %
Tagesperformance: -2,44 %
Performance 1M: +2,96 %
Tagesperformance: -2,36 %
Performance 1M: +22,77 %
Tagesperformance: +2,35 %
Performance 1M: -1,06 %
Tagesperformance: -2,33 %
Performance 1M: +17,09 %
Tagesperformance: +2,26 %
Performance 1M: +2,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,22 %
Performance 1M: -1,79 %
Tagesperformance: -2,15 %
Performance 1M: +15,66 %
Tagesperformance: +2,10 %
Performance 1M: -2,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,08 %
Performance 1M: -15,32 %
Tagesperformance: -2,07 %
Performance 1M: -5,74 %