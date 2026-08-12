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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.08.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +22,81 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung von rund 17 % nach starken Quartalszahlen: Der Umsatz lag leicht unter, die Profitabilität deutlich über den Erwartungen, der ARR erreichte 3 Mrd. US-Dollar. Hohe Nachfrage, steigende Preise, Vorauszahlungen und 5 GW vertragliche Leistung stützen optimistische Umsatz- und Kurszielprognosen. Burry warnt vor Leasinglasten, GPU-Abschreibungen und unsicherer Nachfrage; die Gegenseite verweist auf langfristige Verträge, Vorauszahlungen und positives EBITDA. Die Volatilität bleibt hoch.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Lumentum Holdings
    Tagesperformance: +13,11 %
    Platz 2
    Performance 1M: +19,41 %
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +13,11 %.

    SpaceX
    Tagesperformance: +12,21 %
    Platz 3
    Performance 1M: +1,81 %
    Chart SpaceX
    ISIN: US84615Q1031
    WKN: A42D4F
    Die SpaceX Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,21 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SpaceX (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg der SpaceX-Aktie, einschließlich rund 15 % am Freitag, und die daraus resultierenden Verlusten bei Short-Positionen, Faktor-Zertifikaten und Knock-outs. Diskutiert werden zudem die hohe beziehungsweise schwer einschätzbare Bewertung, da SpaceX als Blackbox gilt, mögliche Short-Eindeckungen sowie ausbleibende Verkäufe von Mitarbeiteraktien. Einige erwarten zunächst eine Seitwärtsbewegung bis zu neuen Nachrichten; zudem wird die Einordnung als KI- statt Raumfahrtwert hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: +7,45 %
    Platz 4
    Performance 1M: +24,15 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,45 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +6,21 %
    Platz 5
    Performance 1M: +4,97 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,21 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +5,73 %
    Platz 6
    Performance 1M: -11,12 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,73 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns jüngste Erholung und die Hoffnung auf Anschlusskäufe. Als wichtige Marke gilt der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 910,52 US-Dollar. CPI-Daten sowie starke Zahlen von KI- und Chipzulieferern werden als mögliche Kurstreiber gesehen. Fundamental stützen erwartete Engpässe bei DRAM und NAND bis 2027, hohe Investitionen und langfristige Kundenverträge die positive Einschätzung. UBS und Mizuho bleiben optimistisch; diskutiert werden auch Burry-Shorts und ein Kursziel von 1.625 US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +5,43 %
    Platz 7
    Performance 1M: -34,03 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,43 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Abverkauf der SanDisk-Aktie trotz überzeugender Quartalszahlen, hoher Bruttomarge und Aktienrückkauf. Befürworter verweisen auf den massiven Gewinnanstieg durch die Sonderkonjunktur bei Speicherchips und halten den Kursrückgang für übertrieben. Kritiker sehen nach rund 3.000 % Kursplus, hohen Erwartungen und einem zyklischen Branchenhoch eine zu hohe Bewertung, begrenztes Wachstum sowie Risiken neuer Tiefstände.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SanDisk Corporation eingestellt.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +5,18 %
    Platz 8
    Performance 1M: -24,34 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,18 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -4,98 %
    Platz 9
    Performance 1M: +11,00 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,98 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Axons starken Quartalsbericht mit 35 % Umsatz-, 39 % ARR- und über 30 % anhaltendem Wachstum sowie der angehobenen Jahresprognose von 32–34 %. Trotz positiver Fundamentaldaten und Analysten-Kaufempfehlung fiel die Aktie nachbörslich um rund 10 %. Diskutiert werden die sehr hohe Bewertung, Margendruck durch Kosten, die erwartete Cashflow-Verbesserung und das Risiko, dass hohe Markterwartungen nicht erfüllt werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Axon Enterprise eingestellt.

    MercadoLibre
    Tagesperformance: -4,90 %
    Platz 10
    Performance 1M: +3,12 %
    Chart MercadoLibre
    ISIN: US58733R1023
    WKN: A0MYNP
    Die MercadoLibre Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,90 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +4,48 %
    Platz 11
    Performance 1M: -9,54 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,48 %.

    Intel
    Tagesperformance: +4,12 %
    Platz 12
    Performance 1M: -11,22 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,12 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Intels geplante Kapitalerhöhung von bis zu 20 Mrd. US-Dollar zu etwa 95 US-Dollar je Aktie. Erwartet werden rund 3–5 % Verwässerung; ein Bezugsrecht für bestehende Aktionäre gibt es nicht. Die Ankündigung belastete den Aktienkurs. Privatanleger können voraussichtlich erst nach Abschluss regulär kaufen. Zudem wird für das kommende Jahr erstmals seit 2023 wieder ein Jahresgewinn erwartet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -4,12 %
    Platz 13
    Performance 1M: -37,71 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,12 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +3,95 %
    Platz 14
    Performance 1M: -24,65 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,95 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +3,94 %
    Platz 15
    Performance 1M: -11,19 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,94 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +3,88 %
    Platz 16
    Performance 1M: -9,21 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,88 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +3,78 %
    Platz 17
    Performance 1M: -12,80 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,78 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -3,71 %
    Platz 18
    Performance 1M: +28,92 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,71 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: -3,49 %
    Platz 19
    Performance 1M: -11,32 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,49 %.

    KLA Corporation
    Tagesperformance: +3,47 %
    Platz 20
    Performance 1M: -13,40 %
    Chart KLA Corporation
    ISIN: US4824801009
    WKN: 865884
    Die KLA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,47 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: -2,71 %
    Platz 21
    Performance 1M: +2,02 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,71 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -2,69 %
    Platz 22
    Performance 1M: +22,94 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,69 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -2,56 %
    Platz 23
    Performance 1M: -5,20 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,56 %.

    IDEXX Laboratories
    Tagesperformance: -2,44 %
    Platz 24
    Performance 1M: +2,96 %
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,44 %.

    Shopify
    Tagesperformance: -2,36 %
    Platz 25
    Performance 1M: +22,77 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,36 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: +2,35 %
    Platz 26
    Performance 1M: -1,06 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,35 %.

    Adobe
    Tagesperformance: -2,33 %
    Platz 27
    Performance 1M: +17,09 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,33 %.

    NVIDIA
    Tagesperformance: +2,26 %
    Platz 28
    Performance 1M: +2,40 %
    Chart NVIDIA
    ISIN: US67066G1040
    WKN: 918422
    Die NVIDIA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,26 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die NVIDIA-Bewertung und die Nachhaltigkeit des KI-Booms. Skeptiker befürchten schwache Zahlungsbereitschaft, gekündigte KI-Abos, steigenden Kapitalbedarf und einen deutlichen Kursrückgang. Andere verweisen auf NVIDIAs starke Prognosen, hohes Data-Center-Wachstum, enorme Cashflows sowie anhaltende Nachfrage durch Inference, Networking, Robotik und Automotive. Mit einem KGV um 21 gilt die Aktie im historischen Vergleich nicht als überteuert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Walmart
    Tagesperformance: +2,22 %
    Platz 29
    Performance 1M: -1,79 %
    Chart Walmart
    ISIN: US9311421039
    WKN: 860853
    Die Walmart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,22 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -2,15 %
    Platz 30
    Performance 1M: +15,66 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,15 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 31
    Performance 1M: -2,18 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssturz von etwa 75 auf 64 US-Dollar nach den Quartalszahlen, obwohl Umsatz und Auftragseingang überzeugten. Belastend wirken der über den Erwartungen liegende Verlust, die für Q3 erwartete Margenkompression und die Verschiebung des Neutron-Erstflugs. Optimisten verweisen auf Rekord-Backlog, hohe Liquidität, die geplante Iridium-Übernahme und eine mögliche Margen- und Cashflow-Wende ab 2027; technisch wird langfristig weiteres Aufwärtspotenzial gesehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: -2,08 %
    Platz 32
    Performance 1M: -15,32 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,08 %.

    T-Mobile US
    Tagesperformance: -2,07 %
    Platz 33
    Performance 1M: -5,74 %
    Chart T-Mobile US
    ISIN: US8725901040
    WKN: A1T7LU
    Die T-Mobile US Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,07 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 12.08.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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