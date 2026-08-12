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    Top & Flop

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.08.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.08.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Short
    8.091,65€
    Basispreis
    3,03
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    × 12,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.958,12€
    Basispreis
    6,86
    Ask
    × 12,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Lumentum Holdings
    ISIN: US55024U1097
    WKN: A14WK0
    Die Lumentum Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +12,90 %.

    CIENA
    Tagesperformance: +11,38 %
    Platz 2
    Performance 1M: -15,68 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +11,38 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +10,16 %
    Platz 3
    Performance 1M: +33,45 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +10,16 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +7,04 %
    Platz 4
    Performance 1M: +1,72 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,04 %.

    Coherent
    Tagesperformance: +6,97 %
    Platz 5
    Performance 1M: +4,08 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,97 %.

    EchoStar Registered (A)
    Tagesperformance: +6,52 %
    Platz 6
    Performance 1M: -9,22 %
    Chart EchoStar Registered (A)
    ISIN: US2787681061
    WKN: A0NDYQ
    Die EchoStar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,52 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +6,18 %
    Platz 7
    Performance 1M: +4,97 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,18 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: +6,14 %
    Platz 8
    Performance 1M: +18,73 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,14 %.

    Arista Networks
    Tagesperformance: +5,96 %
    Platz 9
    Performance 1M: +5,25 %
    Chart Arista Networks
    ISIN: US0404132054
    WKN: A40V33
    Die Arista Networks Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,96 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Arista Networks (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die kurzfristige Kursvolatilität der Arista-Aktie: Auf einen kräftigen Anstieg folgte trotz hohen Handelsvolumens rasch ein Rückgang. Einige Anleger warten auf niedrigere Kurse zum Nachkaufen. Gleichzeitig werden die guten Perspektiven und die Bewertung der Story ohne überzogenen KI-Hype betont, während Konkurrenz durch Cisco und Nokia als Risiko gilt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Arista Networks eingestellt.

    Texas Pacific Land
    Tagesperformance: -5,80 %
    Platz 10
    Performance 1M: -8,64 %
    Chart Texas Pacific Land
    ISIN: US88262P1021
    WKN: A2QL4H
    Die Texas Pacific Land Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,80 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +5,69 %
    Platz 11
    Performance 1M: -11,12 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns jüngste Erholung und die Hoffnung auf Anschlusskäufe. Als wichtige Marke gilt der 200-Tage-Durchschnitt bei rund 910,52 US-Dollar. CPI-Daten sowie starke Zahlen von KI- und Chipzulieferern werden als mögliche Kurstreiber gesehen. Fundamental stützen erwartete Engpässe bei DRAM und NAND bis 2027, hohe Investitionen und langfristige Kundenverträge die positive Einschätzung. UBS und Mizuho bleiben optimistisch; diskutiert werden auch Burry-Shorts und ein Kursziel von 1.625 US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Moderna
    Tagesperformance: +5,69 %
    Platz 12
    Performance 1M: -12,01 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,69 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas Erholung über 60 US-Dollar und die Rückeroberung der 50-Tage-Linie. Diskutiert werden geschlossene Kurslücken, auffälliger vorbörslicher Handel und weiteres Short-Squeeze-Potenzial durch rund 14 % Leerverkaufsquote. Fundamental sehen einige die Aktie trotz früherer Übertreibungen als unterbewertet: fünf zugelassene Produkte und die Pipeline, insbesondere im Krebsbereich, stünden einem inzwischen zu pessimistischen Markt gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    Cencora
    Tagesperformance: -5,45 %
    Platz 13
    Performance 1M: +9,16 %
    Chart Cencora
    ISIN: US03073E1055
    WKN: 766149
    Die Cencora Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,45 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +5,43 %
    Platz 14
    Performance 1M: -34,03 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,43 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Abverkauf der SanDisk-Aktie trotz überzeugender Quartalszahlen, hoher Bruttomarge und Aktienrückkauf. Befürworter verweisen auf den massiven Gewinnanstieg durch die Sonderkonjunktur bei Speicherchips und halten den Kursrückgang für übertrieben. Kritiker sehen nach rund 3.000 % Kursplus, hohen Erwartungen und einem zyklischen Branchenhoch eine zu hohe Bewertung, begrenztes Wachstum sowie Risiken neuer Tiefstände.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SanDisk Corporation eingestellt.

    Akamai Technologies
    Tagesperformance: +5,22 %
    Platz 15
    Performance 1M: -7,94 %
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,22 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -4,93 %
    Platz 16
    Performance 1M: +11,00 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,93 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Axons starken Quartalsbericht mit 35 % Umsatz-, 39 % ARR- und über 30 % anhaltendem Wachstum sowie der angehobenen Jahresprognose von 32–34 %. Trotz positiver Fundamentaldaten und Analysten-Kaufempfehlung fiel die Aktie nachbörslich um rund 10 %. Diskutiert werden die sehr hohe Bewertung, Margendruck durch Kosten, die erwartete Cashflow-Verbesserung und das Risiko, dass hohe Markterwartungen nicht erfüllt werden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Axon Enterprise eingestellt.

    First Solar
    Tagesperformance: -4,92 %
    Platz 17
    Performance 1M: +4,96 %
    Chart First Solar
    ISIN: US3364331070
    WKN: A0LEKM
    Die First Solar Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,92 %.

    Corning
    Tagesperformance: +4,89 %
    Platz 18
    Performance 1M: -16,45 %
    Chart Corning
    ISIN: US2193501051
    WKN: 850808
    Die Corning Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,89 %.

    J.B.Hunt Transport Services
    Tagesperformance: +4,57 %
    Platz 19
    Performance 1M: -6,26 %
    Chart J.B.Hunt Transport Services
    ISIN: US4456581077
    WKN: 885365
    Die J.B.Hunt Transport Services Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,57 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +4,48 %
    Platz 20
    Performance 1M: -9,54 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,48 %.

    Darden Restaurants
    Tagesperformance: +4,36 %
    Platz 21
    Performance 1M: +10,28 %
    Chart Darden Restaurants
    ISIN: US2371941053
    WKN: 895738
    Die Darden Restaurants Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,36 %.

    Centene
    Tagesperformance: +4,30 %
    Platz 22
    Performance 1M: -2,53 %
    Chart Centene
    ISIN: US15135B1017
    WKN: 766458
    Die Centene Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,30 %.

    Yum Brands
    Tagesperformance: +4,21 %
    Platz 23
    Performance 1M: -11,94 %
    Chart Yum Brands
    ISIN: US9884981013
    WKN: 909190
    Die Yum Brands Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,21 %.

    Expeditors International of Washington
    Tagesperformance: +4,12 %
    Platz 24
    Performance 1M: +1,86 %
    Chart Expeditors International of Washington
    ISIN: US3021301094
    WKN: 875272
    Die Expeditors International of Washington Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,12 %.

    AppLovin Registered (A)
    Tagesperformance: -4,10 %
    Platz 25
    Performance 1M: -37,71 %
    Chart AppLovin Registered (A)
    ISIN: US03831W1080
    WKN: A2QR0K
    Die AppLovin Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,10 %.

    Lululemon Athletica
    Tagesperformance: -4,03 %
    Platz 26
    Performance 1M: +4,21 %
    Chart Lululemon Athletica
    ISIN: US5500211090
    WKN: A0MXBY
    Die Lululemon Athletica Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,03 %.

    eBay
    Tagesperformance: -3,89 %
    Platz 27
    Performance 1M: -13,89 %
    Chart eBay
    ISIN: US2786421030
    WKN: 916529
    Die eBay Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,89 %.

    Uber Technologies
    Tagesperformance: -3,72 %
    Platz 28
    Performance 1M: +4,10 %
    Chart Uber Technologies
    ISIN: US90353T1007
    WKN: A2PHHG
    Die Uber Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,72 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -3,69 %
    Platz 29
    Performance 1M: +18,66 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,69 %.

    Fiserv
    Tagesperformance: -3,68 %
    Platz 30
    Performance 1M: +4,70 %
    Chart Fiserv
    ISIN: US3377381088
    WKN: 881793
    Die Fiserv Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,68 %.

    Workday (A)
    Tagesperformance: -3,64 %
    Platz 31
    Performance 1M: +28,92 %
    Chart Workday (A)
    ISIN: US98138H1014
    WKN: A1J39P
    Die Workday (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,64 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: -3,48 %
    Platz 32
    Performance 1M: -11,32 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,48 %.

    Gartner
    Tagesperformance: -3,39 %
    Platz 33
    Performance 1M: +39,00 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,39 %.

    Aptiv Registered
    Tagesperformance: -3,00 %
    Platz 34
    Performance 1M: -17,91 %
    Chart Aptiv Registered
    ISIN: JE00BTDN8H13
    WKN: A417CC
    Die Aptiv Registered Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,00 %.

    The Home Depot
    Tagesperformance: -2,78 %
    Platz 35
    Performance 1M: +2,06 %
    Chart The Home Depot
    ISIN: US4370761029
    WKN: 866953
    Die The Home Depot Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,78 %.

    Take-Two Interactive Software
    Tagesperformance: -2,67 %
    Platz 36
    Performance 1M: +2,02 %
    Chart Take-Two Interactive Software
    ISIN: US8740541094
    WKN: 914508
    Die Take-Two Interactive Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,67 %.

    Tapestry
    Tagesperformance: -2,67 %
    Platz 37
    Performance 1M: +11,78 %
    Chart Tapestry
    ISIN: US8760301072
    WKN: A2JSR1
    Die Tapestry Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,67 %.

    CRH
    Tagesperformance: -2,62 %
    Platz 38
    Performance 1M: -4,33 %
    Chart CRH
    ISIN: IE0001827041
    WKN: 864684
    Die CRH Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,62 %.

    Cardinal Health
    Tagesperformance: -2,60 %
    Platz 39
    Performance 1M: +0,82 %
    Chart Cardinal Health
    ISIN: US14149Y1082
    WKN: 880206
    Die Cardinal Health Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,60 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -2,56 %
    Platz 40
    Performance 1M: -5,20 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,56 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.08.2026 Top- und Flop-Aktien am 12.08.2026 im S&P 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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