Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.08.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.08.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +11,38 %
Performance 1M: -15,68 %
Tagesperformance: +10,16 %
Performance 1M: +33,45 %
Tagesperformance: +7,04 %
Performance 1M: +1,72 %
Tagesperformance: +6,97 %
Performance 1M: +4,08 %
Tagesperformance: +6,52 %
Performance 1M: -9,22 %
Tagesperformance: +6,18 %
Performance 1M: +4,97 %
Tagesperformance: +6,14 %
Performance 1M: +18,73 %
Tagesperformance: +5,96 %
Performance 1M: +5,25 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Arista Networks (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,80 %
Performance 1M: -8,64 %
Tagesperformance: +5,69 %
Performance 1M: -11,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,69 %
Performance 1M: -12,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,45 %
Performance 1M: +9,16 %
Tagesperformance: +5,43 %
Performance 1M: -34,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SanDisk Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,22 %
Performance 1M: -7,94 %
Tagesperformance: -4,93 %
Performance 1M: +11,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Axon Enterprise (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,92 %
Performance 1M: +4,96 %
Tagesperformance: +4,89 %
Performance 1M: -16,45 %
Tagesperformance: +4,57 %
Performance 1M: -6,26 %
Tagesperformance: +4,48 %
Performance 1M: -9,54 %
Tagesperformance: +4,36 %
Performance 1M: +10,28 %
Tagesperformance: +4,30 %
Performance 1M: -2,53 %
Tagesperformance: +4,21 %
Performance 1M: -11,94 %
Tagesperformance: +4,12 %
Performance 1M: +1,86 %
Tagesperformance: -4,10 %
Performance 1M: -37,71 %
Tagesperformance: -4,03 %
Performance 1M: +4,21 %
Tagesperformance: -3,89 %
Performance 1M: -13,89 %
Tagesperformance: -3,72 %
Performance 1M: +4,10 %
Tagesperformance: -3,69 %
Performance 1M: +18,66 %
Tagesperformance: -3,68 %
Performance 1M: +4,70 %
Tagesperformance: -3,64 %
Performance 1M: +28,92 %
Tagesperformance: -3,48 %
Performance 1M: -11,32 %
Tagesperformance: -3,39 %
Performance 1M: +39,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Performance 1M: -17,91 %
Tagesperformance: -2,78 %
Performance 1M: +2,06 %
Tagesperformance: -2,67 %
Performance 1M: +2,02 %
Tagesperformance: -2,67 %
Performance 1M: +11,78 %
Tagesperformance: -2,62 %
Performance 1M: -4,33 %
Tagesperformance: -2,60 %
Performance 1M: +0,82 %
Tagesperformance: -2,56 %
Performance 1M: -5,20 %