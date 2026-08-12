Cencora Aktie verliert deutlich an Wert - 12.08.2026

Die Cencora Aktie notiert aktuell bei 272,10€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,93 % nachgegeben, was einem Verlust von -17,15 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,73 %, geht es heute bei der Cencora Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Cencora (ehem. AmerisourceBergen) ist ein globaler Pharmagroßhändler und Dienstleister für Pharma- und Biotechfirmen. Kernleistungen: Distribution von Arzneimitteln, Specialty-Pharma-Services, Logistik, Marktzugang, Patientensupport. Starke Position im US-Großhandel (Top 3). Hauptkonkurrenten: McKesson, Cardinal Health. USP: Fokus auf Specialty Pharma, Biotech-Services und globale Supply-Chain-Kompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Cencora Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +30,76 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cencora Aktie damit um +8,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cencora +0,06 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

Cencora Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,87 % 1 Monat +9,16 % 3 Monate +30,76 % 1 Jahr +15,57 %

Informationen zur Cencora Aktie

Stand: 12.08.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 195 Mio. Cencora Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,45 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 12.08.2026 im S&P 500.

Zwischen Gewinnchancen und Kursverlusten: Die heutigen Bewegungen an DAX, MDAX, SDAX, TecDAX, Dow Jones und S&P 500 zeichnen ein deutlich gespaltenes Marktbild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cardinal Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,84 %. CVS Health notiert im Plus, mit +1,48 %.

Cencora Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cencora Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cencora Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.