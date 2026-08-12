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    Besonders beachtet!

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    Cencora Aktie verliert deutlich an Wert - 12.08.2026

    Am 12.08.2026 ist die Cencora Aktie, bisher, um -5,93 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Cencora Aktie.

    Besonders beachtet! - Cencora Aktie verliert deutlich an Wert - 12.08.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Cencora (ehem. AmerisourceBergen) ist ein globaler Pharmagroßhändler und Dienstleister für Pharma- und Biotechfirmen. Kernleistungen: Distribution von Arzneimitteln, Specialty-Pharma-Services, Logistik, Marktzugang, Patientensupport. Starke Position im US-Großhandel (Top 3). Hauptkonkurrenten: McKesson, Cardinal Health. USP: Fokus auf Specialty Pharma, Biotech-Services und globale Supply-Chain-Kompetenz.

    Cencora aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.08.2026

    Die Cencora Aktie notiert aktuell bei 272,10 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,93 % nachgegeben, was einem Verlust von -17,15  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,73 %, geht es heute bei der Cencora Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Obwohl die Cencora Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +30,76 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Cencora Aktie damit um +8,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,16 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Cencora +0,06 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

    Cencora Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,87 %
    1 Monat +9,16 %
    3 Monate +30,76 %
    1 Jahr +15,57 %
    Stand: 12.08.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Cencora Aktie

    Es gibt 195 Mio. Cencora Aktien. Damit ist das Unternehmen 53,45 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cardinal Health, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,84 %. CVS Health notiert im Plus, mit +1,48 %.

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    Ob die Cencora Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cencora Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cencora

    -5,55 %
    +8,87 %
    +9,16 %
    +30,76 %
    +15,57 %
    +68,95 %
    +186,39 %
    +264,92 %
    +272,97 %
    ISIN:US03073E1055WKN:766149
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